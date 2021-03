AMP.-Chad.-La ONU pide una investigación "rápida y rigurosa" sobre los incidentes en la vivienda del opositor Yaya Dillo

01/01/1970 El presidente de Chad, Idris Déby, durante la cumbre de la Unión Africana POLITICA AFRICA CHAD INTERNACIONAL PRESIDENCIA DE CHAD



Naciones Unidas ha reclamado a las autoridades de Chad una investigación "rápida y rigurosa" en torno a la muerte de dos familiares del opositor Yaya Dillo durante una operación de las fuerzas de seguridad en su vivienda en la capital, Yamena, destinada a su detención por cargos de subversión.



"El secretario general (António Guterres) lamenta el uso de violencia y la pérdida de vidas informada en la residencia del candidato presidencial Yaya Dillo que tuvo lugar en Yamena", ha señalado el portavoz de la Secretaría General de la ONU, Stéphane Dujarric.



Así, Dujarric ha reclamado a las autoridades que los responsables "rindan cuentas" y ha incidido en que Guterres "lamenta el uso de la fuerza en el contexto del proceso electoral en Chad" y pide al Gobierno "favorecer un diálogo político" y "continuar los esfuerzos para fomentar un proceso político inclusivo".



Dillo denunció el domingo la muerte de varios de sus familiares durante un "ataque" por parte de las fuerzas de seguridad contra su casa, mientras que el Gobierno afirmó que los agentes respondieron a disparos efectuados desde la vivienda cuando acudieron al lugar para detener al opositor.



El antiguo líder rebelde y, en un momento puntual, aliado del presidente, Idriss Déby, dijo que el mandatario quiere matarle para impedir que se presente a los comicios. Por su parte, el portavoz del Ejecutivo, Cherif Mahamat Zene, acusó a Dillo de instigar "una rebelión armada", así como de perpetrar "un intento bien planificado de desestabilizar el Estado".



En respuesta a los incidentes, Saleh Kebzabo, principal candidato opositor a las presidenciales que tendrán lugar en abril en Chad, anunció el lunes que se retira del proceso, tras denunciar el domingo que Déby "ya está haciendo maniobras" y trasladar a Dillo el apoyo de "los demócratas".



Por su parte, el ministro de Exteriores chadiano, Amine Abba Sidick, ha resaltado que "las autoridades judiciales hacen frente desde hace varios días a una rebelión por parte de Dillo, quien ha rechazado responder a las peticiones presentadas por la Policía para que compareciera".



"Para huir de la Justicia, se refugió en su región natal, en la frontera entre Chad y Sudán, una zona inestable y escenario de un gran tráfico de pasajeros y elementos rebeldes difícilmente controlables", ha manifestado, según ha informado el portal chadiano de noticias Alwihda.



"REBELIÓN ARMADA"



En este sentido, ha detallado que Dillo "regresó recientemente y de forma clandestina" a Yamena para presentar su candidatura a las presidenciales, "probablemente para obtener una protección que le permitiera evitar las investigaciones judiciales de las que es objeto".



El ministro ha reiterado que los agentes se presentaron el 28 de febrero en su vivienda "para poner fin a esta rebelión armada y llevarle ante la ley" y ha agregado que "a la llegada de las fuerzas del orden, Dillo directamente abrió fuego, hiriendo a tres agentes y protegiéndose entre los civiles de su familia".



"Un disparo realizado desde el interior (de la vivienda) contra las fuerzas del orden alcanzó mortalmente a la madre de Yaya Dillo. Una investigación establecerá los hechos. Tras el cese de los disparos, las fuerzas del orden se retiraron", ha apuntado.



Abba Sidick ha puntualizado además que "para permitir que se entregara sin violencia, se inició una mediación que duró varias horas, si bien Dillo finalmente se negó a rendirse". "Probablemente Dillo se haya escapado", ha dicho, antes de agregar que "en estos momentos no está localizable".



"En realidad, el objetivo de Dillo no era presentarse a las elecciones presidenciales, sino evitar su detención", ha argüido el ministro, quien ha denunciado que el opositor "publicó en redes sociales llamamientos a un levantamiento y un motín en el seno de las Fuerzas Armadas pensando que podría provocar un movimiento popular a su favor (...) y crear una situación de insurrección para desestabilizar al Estado".



MODIFICACIÓN DE LA LEY ELECTORAL



Por otra parte, la Asamblea Nacional aprobó el lunes una ley para modificar la legislación electoral que incluye una rebaja de la edad para poder acceder a la Presidencia e impide que los chadianos residentes en el extranjero voten en los próximos comicios.



Así, cualquier persona podrá presentar su candidatura a la Presidencia una vez cumpla 40 años, en lugar de los 45 contemplados hasta la fecha, mientras que los residentes en el extranjero no podrán votar a causa de la pandemia de coronavirus.



El ministro de Administración Territorial, Mahamad Ismail Chaibo, ha sostenido que "no se dan las condiciones que permitan votar a los chadianos de la diáspora", antes de agregar que las restricciones impuestas por la pandemia no han permitido la organización del proceso en el extranjero.



Déby anunció a principios de febrero que se presentaría a un sexto mandato en el país, que gobierna desde 1990, en medio de protestas en Yamena para pedir su salida del poder. El presidente llegó al poder por las armas con el apoyo de Francia tras derrocar al dictador Hissène Habré, y fue elegido presidente en los primeros comicios pluralistas en 1996.



Desde entonces, siempre ha sido elegido en la primera vuelta, a pesar de haber sido acusado en numerosas ocasiones por la oposición de perpetrar fraude electoral. El presidente es considerado como un actor instrumental en el tablero político africano, aliado crucial en la lucha contra los yihadistas en el Sahel.