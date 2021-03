Alejandra Rubio respetaría la decisión de su madre si volviera a 'Sálvame'

01/01/1970 Alejandra Rubio llega a su casa después de asistir al programa EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 2 (CHANCE)



La relación entre Alejandra Rubio y Carmen Borrego sigue siendo uno de los principales temas polémicos en la familia Campos ya que, a pesar de la aparente paz entre ellas, sus apariciones en 'Viva la vida' están protagonizadas por una gran tensión en la que saltan las chispas."Ya con el otro día creo que hay que zanjar esto de una vez.Me parece muy bien que cada uno opine lo que quiera. Están en su derecho" comenta la joven cuando le preguntan por el tenso programa que protagonizó junto a su tía el pasado fin de semana. Aunque la joven salió de plató visiblemente sobrepasada por la situación, Alejandra asegura que "todo está muy bien" con su tía con la que quiere olvidar cualquier tipo de distanciamiento.Cansada de que se siga hablando sobre el tema a pesar de que ambas han insistido en que quieren que todo se olvide, la hija de Terelu Campos insiste en que no va a seguir hablando del tema: "Es que no quiero entrar porque si digo algo, va a ser peor, entonces prefiero no decir nada" sentencia la joven ante la insistencia de la prensa.