VÍDEO: La OMS lamenta que las vacunas lleguen a países pobres "casi tres meses después" que a los ricos

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha lamentado que los países de bajos ingresos estén comenzando ahora a vacunar a los sanitarios contra la COVID-19, "casi tres meses después" de que comenzara la campaña de vacunación en las naciones más ricas.



"Es alentador ver que los trabajadores de la salud en los países de bajos ingresos comienzan a ser vacunados contra la COVID-19, pero es lamentable que esto llegue casi tres meses después de que algunos de los países más ricos comenzaran sus campañas de vacunación", ha criticado en rueda de prensa este lunes desde Ginebra (Suiza).



Al respecto, ha denunciado que muchos países ricos estén vacunando ya a adultos más jóvenes y sanos mientras en el tercer mundo los sanitarios y las personas mayores, que tienen mayor riesgo de COVID-19, aún no hayan recibido ni siquiera una dosis.



"Es lamentable que algunos países sigan dando prioridad a la vacunación de los adultos más jóvenes y sanos con menor riesgo de enfermedad en sus propias poblaciones, por delante de los trabajadores sanitarios y las personas mayores de otros lugares. Los países no están en una carrera entre ellos, se trata de una carrera común contra el virus. No estamos pidiendo a los países que pongan en riesgo a su propia gente. Estamos pidiendo a todos los países que formen parte de un esfuerzo global para suprimir el virus en todas partes", ha reclamado.



En cualquier caso, Tedros ha celebrado que Ghana y Costa de Marfil hayan comenzado este lunes a vacunar a los sanitarios, convirtiéndose en los primeros países en iniciar campañas de vacunación con dosis suministradas a través del mecanismo COVAX, liderado por la OMS para la distribución equitativa de vacunas.



El máximo dirigente del organismo sanitario internacional ha informado de que esta semana se entregarán otros 11 millones de dosis. "De aquí a finales de mayo, se asignarán 237 millones de dosis de vacunas a 142 economías participantes en COVAX. Mañana, COVAX publicará la primera ronda de asignaciones, que cubre la mayoría de las economías que participan", ha agregado.



Tedros ha avanzado que la OMS y los socios de COVAX "seguirán trabajando día y noche" para lograr el objetivo de que la vacunación comience en todos los países en los primeros 100 días de este año. "Ahora quedan 40 días. Solo podemos hacer realidad esta visión con el apoyo y la cooperación de todos los socios", ha reivindicado.



La subdirector general de la OMS para el Acceso a los Medicamentos, las Vacunas y los Productos Farmacéuticos, Mariângela Simão, ha defendido que los países que están recibiendo primero las dosis por parte de COVAX es porque "están preparados" y han entregado toda la documentación necesaria. Así, ha avanzado que "a finales de marzo" la OMS espera que todos los países participantes en COVAX reciban vacunas.



"No 'elegimos' a los países que reciben las vacunas primero. Depende de si están listos y de que las vacunas se puedan enviar allí", ha agregado el doctor Bruce Aylward, asesor senior de la OMS, quien ha recordado que todavía "faltan unos 3.000 millones de dólares" para financiar completamente COVAX y poder distribuir todas las dosis que han planeado "para este año y más adelante".



La científica jefe de la OMS, Soumya Swaminathan, ha remarcado que esta es "la mayor campaña de vacunación de la historia", por lo que ha insistido en la necesidad de que los países se preparen bien. "No debemos minimizar los preparativos que los países deben hacer, el hecho de que los programas de vacunas para adultos no existen en la mayoría de los países... Los sistemas de salud realmente necesitan prepararse y hacer muchas cosas para prepararse", ha indicado, reivindicando la importancia de "capacitar a la gente, asegurarse de que la cadena de frío se puede respetar, asegurarse de que las aprobaciones regulatorias están en su lugar y firmar acuerdos sobre indemnización y responsabilidad".



SUBEN LOS CASOS POR PRIMERA VEZ EN SIETE SEMANAS



Por otra parte, ha recordado que las vacunas "por sí solas" no acabarán con el virus, ya que en la última semana el número de casos notificados ha aumentado por primera vez en 7 semanas. "Los casos notificados aumentaron en cuatro de las seis regiones de la OMS: las Américas, Europa, el Sudeste Asiático y el Mediterráneo Oriental. Esto es decepcionante, pero no sorprendente", ha sostenido.



Tedros ha achacado estas subidas, en parte, a la "relajación de las medidas de salud pública, a la circulación continua de variantes y a que la gente baja la guardia".



"Las vacunas ayudarán a salvar vidas, pero si los países confían únicamente en las vacunas, están cometiendo un error. Las medidas básicas de salud pública siguen siendo la base de la respuesta. Para las autoridades, pruebas, rastreo de contactos, aislamiento, cuarentena y atención de calidad. Para las personas significa evitar las multitudes, el distanciamiento físico, la higiene de las manos, las mascarillas y la ventilación", ha esgrimido.



