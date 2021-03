Vacuna o economía, claves del segundo año de mandato de Lacalle en Uruguay

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou. EFE/Federico Anfitti/Archivo

Montevideo, 1 mar (EFE).- Tras 365 días de mandato marcados a fuego por la pandemia de la covid-19, Luis Lacalle Pou comienza a afrontar este lunes los desafíos de su segundo año como presidente de Uruguay.

La vacuna contra el coronavirus Sars-CoV-2, la política exterior y la unión de la coalición que gobierna el país y que encabeza su formación, el Partido Nacional (PN, centroderecha), son algunos de los puntos en los que deberá trabajar el Ejecutivo.

Otro será, sin lugar a dudas, la economía, un sector que en 2020 fue golpeado fuertemente y que ahora deberá comenzar a transitar un proceso de reactivación.

Estas son cinco claves del segundo año que vivirá Lacalle Pou como presidente de Uruguay:

1. LA VACUNA

Después de destacarse como el país de la región que hizo un mejor manejo en la gestión de la pandemia durante nueve meses en los que hubo un control real de casos, Uruguay fue la última nación del continente en comenzar a vacunar contra la covid-19, un proceso que arrancó precisamente este 1 de marzo.

Sin embargo, la poca población que tiene el país -unos 3,5 millones de habitantes- invita a creer que sobre mitad de año la inmensa mayoría ya podría estar vacunada.

Según anunció Lacalle Pou, Uruguay adquirió 3,8 millones de dosis -entre Pfizer y Sinovac- y reservó 1,5 millones de AstraZeneca de la plataforma Covax, creada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para una distribución entre los países menos favorecidos.

2. LEY DE URGENTE CONSIDERACIÓN

Durante el primer año de mandato, el gobierno de coalición logró la aprobación de la Ley de Urgente Consideración (LUC), un paquete de más de 400 artículos que fue el buque insignia de campaña del actual mandatario.

Sin embargo, la coalición opositora Frente Amplio (FA, izquierda) y distintas organizaciones sociales impulsaron la junta de firmas para lograr un referéndum que permita derogarla.

Por esto, será fundamental que en caso de que se alcancen las rúbricas necesarias para lograr una votación, la masa de población que confió en Lacalle Pou el 24 de noviembre de 2019 reafirme su apoyo al Gobierno para que este pueda seguir contando con la LUC, conjunto de normas que maneja diversos temas como seguridad pública, educación, medioambiente, vivienda o salud.

3. LA UNIÓN DE LA COALICIÓN

Tras obtener el 28,62 % de los votos en las Elecciones Nacionales de 2019, el Partido Nacional se unió con otras cuatro fuerzas políticas con las que formó la denominada "coalición multicolor" y con las que firmó un documento llamado Compromiso por el País en el que establecieron líneas estratégicas.

De esta forma, lograron captar el 50,79 % de los votos que los llevó al triunfo en la segunda vuelta sobre el entonces candidato oficialista, el frenteamplista Daniel Martínez.

En este momento en el Ejecutivo hay ocho ministros del PN, tres del Partido Colorado (PC, centroderecha), dos de Cabildo Abierto (CA, derecha) y uno del Partido Independiente (PI, centroizquierda).

Sin embargo, las elecciones de 2024 llevan a muchos a pensar que este podría ser el último año que la coalición se mantenga unida antes de que cada uno de sus integrantes comience la carrera hacia el próximo período de gobierno.

4. REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA

Pese a que Uruguay no decretó cuarentena obligatoria en ningún momento de la pandemia, igualmente la economía del país se vio fuertemente golpeada durante 2020.

Según indicó días atrás la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, el país sudamericano tendría una caída del 4,5 % del Producto Interno Bruto en el pasado año -la cifra final se conocerá en marzo-.

No obstante, la titular de la cartera destacó que "lo peor habría quedado atrás", ya que los indicadores económicos parecen recuperarse.

Así lo sostuvo durante la presentación del balance y perspectivas macroeconómicas de Uruguay, en la que también anunció que se espera un aumento del 3,5 % del PIB en 2021, una cifra por debajo de la estimada en el presupuesto de 2020, ya que "no se preveía" que la pandemia siguiera este año.

5. POLÍTICA EXTERIOR

En 2020, Luis Lacalle Pou mantuvo reuniones con los presidentes de Argentina, Brasil y Paraguay, países socios de Uruguay en el Mercado Común del Sur (Mercosur).

La idea del presidente uruguayo es lograr la "flexibilización" del mencionado bloque para que cada nación pueda avanzar en acuerdos comerciales con terceros.

Este tema podría ser tratado por todos los mandatarios cuando se encuentren en la próxima reunión de jefes de Estado y cancilleres, que tendrá lugar a finales de marzo en Buenos Aires para la celebración de los 30 años del Mercosur.

Por otra parte, en 2021, según anunció el canciller, Francisco Bustillo, Lacalle Pou también podría viajar a China, Japón y Catar con la idea de fortalecer -con los dos primeros- o establecer -en el último- lazos comerciales de interés para el país suramericano.

Santiago Carbone