Uruguay inicia vacunación contra covid con educadores, militares, policías y bomberos

Amplía con cita de maestra vacunada ///Montevideo, 1 Mar 2021 (AFP) - Uruguay inició este lunes su plan de inmunización contra el covid-19 con la vacuna CoronaVac del laboratorio chino Sinovac que, en primera instancia, será administrada a educadores, militares, policías y bomberos.Desde las 08H00 locales, 90 vacunatorios de todo el país abrieron sus puertas para inmunizar a unos 140.000 trabajadores considerados esenciales, casi un año después de que aparecieran los primeros casos del nuevo coronavirus en el país, el 13 de marzo de 2020."Hoy tenemos una carta fundamental para hacer frente a este flagelo (...) y es disponer de la cantidad necesaria de vacunas ya comprometidas para lograr una inmunidad que alcance a todos los mayores de 18 años en el país", dijo el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, en conferencia de prensa.Salinas sostuvo que 47.118 personas ya se agendaron para vacunarse entre lunes y miércoles.Las vacunas del laboratorio chino Sinovac llegaron la noche del jueves al país, que hasta entonces era el único en Sudamérica que aún no contaba con dosis contra el coronavirus.Dadas las características de esta vacuna, el gobierno decidió que el plan de inmunización se inicie con educadores, policías, bomberos y militares menores de 60 años.En tanto, se espera que alrededor de 460.000 dosis de la vacuna del estadounidense Pfizer lleguen entre el 8 de marzo y el 26 de abril. Las primeras dosis de este laboratorio, con el cual el gobierno acordó una compra de dos millones de vacunas, estarán reservadas a personal de la salud.Además, otra tanda de 1.558.000 dosis de Sinovac arribará al país a partir del 15 de marzo.El gobierno, que estima que se vacunará a unas 30.000 personas por día, espera recibir en marzo dos millones de dosis. Luego de recibir la vacuna esta mañana, Laura Bentancur, una maestra de Primaria de 37 años, dijo a AFP que decidió inocularse pensando en el bien común. "Por los demás, por mi familia, por mis padres, por las niñas con las cuales trabajo, para que todo esto se termine pronto y que nos podamos volver a abrazar". La vacunación no es obligatoria, pero las autoridades insisten en que se trata de un acto de solidaridad."Es muy importante la conciencia colectiva, la misma que nos diferenció en el mundo como para no hacer un 'lock down' (...) La misma que nos permitió dominar el crecimiento exponencial que se insinuaba en diciembre o enero, y que ahora estamos teniendo un rebote, porque también hay que decirlo", dijo Salinas.Luego de pasar la mayor parte de 2020 como modelo en la región por su exitoso control de la pandemia, Uruguay sufrió a partir de noviembre un fuerte crecimiento de casos. El último registro, difundido el domingo, da cuenta de 57.994 contagios y 608 muertes por covid-19 en el país de 3,4 millones de habitantes. gv/mps/dga