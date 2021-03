UE.- Enria (BCE) no cree que las puertas giratorias de bancos sean "algo malo", aunque haga falta "escrutinio"

16/10/2020 El presidente del Consejo de Supervisión del BCE, Andrea Enria. POLITICA ECONOMIA EMPRESAS BCE



MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El presidente del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo (BCE), Andrea Enria, ha afirmado que las puertas giratorias entre bancos y entidades supervisoras no tienen por qué ser "algo malo" en principio, pese a que tengan que estar sometidas a un nivel de "escrutinio" elevado por los posibles conflictos de interés.



En una entrevista con el diario francés 'Le Monde', publicada este lunes, el máximo supervisor bancario en la eurozona ha subrayado que las puertas giratorias entre bancos y supervisores "tienen que estar sujetas a una escrutinio estricto y a reglas internas".



"En principio, no es algo malo que antiguos reguladores se unan a los consejos de administración de los bancos, [ya que] podrían traer una cultura de cumplimiento y una mayor concienciación de los amplios intereses del público en juego en el negocio bancario", ha indicado el italiano.



De la misma forma, Enria considera que si antiguos banqueros se unen a entidades supervisoras pueden aportar un conocimiento en profundidad de las prácticas bancarias actuales.



"No obstante, está el asunto del tiempo y la necesidad de gestionar una fuente de potenciales conflictos de interés", ha indicado. Como ejemplo, ha explicado que cuando acabe su mandato en el BCE tendrá que pasar un periodo de dos años antes de aceptar cualquier empleo en la industria financiera.