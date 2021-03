Spike Lee prepara una serie documental sobre Nueva York para el 20º aniversario del 11/9

El cineasta Spike Lee prepara una serie documental sobre cómo Nueva York se recuperó de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 y también de la pandemia de coronavirus, anunció el lunes el canal HBO, del grupo WarnerMedia.

La serie será difundida "más tarde este año" en HBO y la plataforma de streaming HBO Max para conmemorar el 20º aniversario de los ataques de Al Qaida.

"Estoy orgulloso" de poder contar "cómo mi ciudad se encontró en el epicentro del 11 de septiembre y del covid-19", indicó el célebre director neoyorquino, citado en el comunicado.

"Con más de 200 entrevistas, buceamos en lo que hace de Nueva York la ciudad más formidable del mundo, y la diversidad de los habitantes que contribuye a ello. Desde hace siglos los observadores y las personas animadas por el odio proclamaron, equivocados, que Nueva York estaba muerta y hedía", añadió el cineasta, que ha recibido premios Óscar por "Do The Right Thing" (Haz lo correcto, 1990) y más recientemente, "BlacKkKlansman" (El inflitrado del KKKlan, 2018).

Lisa Heller y Nancy Abraham, co-responsables de documentales en HBO, se felicitaron de esta nueva colaboración con el director de 63 años, que ya había trabajado con HBO para una serie documental sobre las consecuencias del huracán Katrina en Nueva Orléans.

"Valoramos la capacidad de Spike Lee para relatar estos eventos históricos, rindiendo homenaje a las víctimas al tiempo que atestigua sobre la fuerza y la resiliencia del ser humano", indicaron.

cat/lbc/gma