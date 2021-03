S&P 500 registra su mayor alza diaria desde junio

(Cambia redacción, firma de autor y actualiza con precios al cierre)

Por Noel Randewich

1 mar (Reuters) - El S&P 500 subió el lunes en su mejor día desde junio, ya que los mercados de bonos se calmaron tras un mes de caídas, mientras que la aprobación de otra vacuna para el COVID-19 en Estados Unidos y el estímulo fiscal reforzaron las expectativas de una rápida recuperación económica.

* Las acciones de Johnson & Johnson subieron un 0,5%, pero lejos de sus máximos, cuando comenzaba el envío de su vacuna de dosis única, después de que se convirtió el fin de semana en la tercera vacuna para el COVID-19 autorizada en Estados Unidos.

* El presidente Joe Biden se anotó su primera victoria legislativa cuando la Cámara de Representantes aprobó el sábado su paquete de ayuda contra el coronavirus por 1,9 billones de dólares. El proyecto de ley pasa ahora al Senado.

* Los rendimientos de los bonos estadounidenses bajaron tras una rápida subida el mes pasado por las expectativas de una aceleración de la inflación debido a las apuestas por una recuperación económica.

* La rentabilidad de la deuda del Tesoro estadounidense a 10 años bajó hasta el 1,449% después de haber alcanzado un máximo de un año del 1,614%.

* "El sentimiento es de riesgo, con un mayor interés de los inversores por los valores cíclicos, mientras que el impulso positivo de la vacunación y las mejores cifras macroeconómicas apuntan a un mejor entorno de crecimiento", dijo Keith Buchanan, gestor de carteras de Globalt en Atlanta.

* Los datos mostraron que la actividad manufacturera de Estados Unidos aumentó a un máximo de tres años en febrero, con una aceleración de los nuevos pedidos.

* Los 11 sectores del S&P 500 subieron, liderados por el financiero y el industrial.

* Apple Inc., Microsoft Corp., Facebook Inc. y Amazon.com Inc. se recuperaron tras la caída de la semana pasada. Apple escaló más de un 5% y fue el mayor contribuidor a las ganancias del S&P 500.

* El rebote del S&P 500 desde su promedio móvil de 50 días, del viernes, es una señal alcista que se suma al entusiasmo de los inversores, dijo el estratega jefe de inversiones de CFRA Research, Sam Stovall. "Es una señal positiva, al menos a corto plazo, de que la reciente debilidad se ha disipado", agregó.

* El Promedio Industrial Dow Jones subió un 1,95% para terminar en 31.535,51 puntos, mientras que el S&P 500 ganó un 2,38% a 3.901,82 unidades. El Nasdaq Composite escaló un 3,01% a 13.5898,83 puntos. (Reporte de Medha Singh en Bengaluru, Editado en Español por Manuel Farías)