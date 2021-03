Siria.- EEUU asegura que el bombardeo en Siria mató a un solo miliciano proiraní

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El Departamento de Defensa estadounidense ha informado este lunes de que el bombardeo que llevó a cabo el pasado 25 de febrero en Siria murió un solo miliciano proiraní, y no 22, como ha informado el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos.



"Vamos a seguir analizando como saben que hacemos y si hay cambios, les informaremos, pero a día de hoy creemos que hay un miliciano muerto y dos heridos", ha explicado el portavoz del Pentágono, John Kirby, en declaraciones a la prensa recogidas por el diario 'The Hill'.



En la noche del jueves Estados Unidos bombardeo las posiciones de dos milicias proiraníes claves para el traslado de armamento, personal y suministros desde Siria a Irak. El viernes el Pentágono informó de la destrucción total de nueve instalaciones y daños en dos más, pero no dio cifras de víctimas.



El viernes las propias milicias informaron de un muerto, aunque el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos señaló que eran al menos 22 los milicianos fallecidos.



El propio presidente estadounidense, Joe Biden, ha explicado que las fuerzas bombardeadas habían participado en ataques contra el personal de Estados Unidos y de la coalición de Irak.



Específicamente, se ha referido al ataque del 15 de febrero contra el aeropuerto de Erbil, en el norte de Irak, en el que murió un civil estadounidense y dejó varios militares heridos.



Esta es la primera operación militar de envergadura de la presidencia de Biden y ya ha sido cuestionada por algunos congresistas demócratas que duda de su competencia para ordenar ataques en el extranjero.