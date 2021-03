Roma inaugura el primer mural con un beso homosexual de Italia

EFE/EPA/MASSIMO PERCOSSI

Roma, 1 mar (EFE).- Roma inauguró este lunes el primer mural que muestra un beso entre dos personas homosexuales y que cuenta con el apoyo de las instituciones del país, una iniciativa que busca luchar contra la homofobia.

Se trata de una obra realizada por el artista italiano Krayon en nombre de la asociación Gay Help Line, y que muestra a dos mujeres besándose e incluye el número verde de esta organización, un teléfono contra la homofobia y la transfobia que atiende desde hace 15 años a unos 20.000 contactos al año, según la entidad.

El mural, realizado en estilo pixel art, se encuentra en la estación de metro Jonio y ha contado con el apoyo de las autoridades del municipio romano.

El actor y activista Pietro Turano explicó en declaraciones a Efe que la primera petición para llevar a cabo un mural de estas características se remonta a "hace ocho años" y que hasta ahora "nunca se había hecho uno con una imagen de un beso entre dos chicas o dos chicos en toda Italia".

"Es el primer caso apoyado y autorizado por las instituciones. Esperamos que no sea el último y que sirva de ejemplo a otras administraciones para hacer proyectos como este, pero sobre todo para que apoyen servicios que actúan en el territorio como el número verde de la Gay Help Line", añadió.

El artista callejero Krayon contó a Efe que su obra obliga al espectador a "pararse y dar un paso atrás para poder observar la imagen de forma completa", algo que ayuda a "dar otra perspectiva de la problemática" de la homofobia y da a la pintura un "elemento no solo estético, sino un mensaje de utilidad social".

El mural se encuentra en la entrada de la estación de metro de Jonio, pues en esta zona falleció en julio de 2005 Paolo Seganti, un joven homosexual de unos 35 años que fue brutalmente asesinado y al que está dedicada una placa en su memoria.

Fue "el primer monumento en Roma dedicado a una víctima de la homofobia", recordó Turano.

El actor y activista reivindicó la voluntad de "dar continuidad" al trabajo de la Gay Help Line situando este mural cerca de la placa a Seganti y mostró la voluntad de "generar sinergias con el municipio y la comunidad local".