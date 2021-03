Puerto Rico espera tener vacunado contra la covid-19 al 31 % de su población en verano

Vista de la aplicación de una dosis de la vacuna de los laboratorios Pfizer/BioNTech contra la covid-19 a un hombre en el Hospital Ashford de San Juan (Puerto Rico). EFE/Thais Llorca/Archivo

San Juan, 1 mar (EFE).- Puerto Rico espera tener vacunado al 31 % de su población para los meses de verano (junio, julio y agosto), mientras se prepara para reabrir los colegios a las clases presenciales por primera vez desde el inicio de la pandemia.

El secretario de Salud de Puerto Rico, Carlos Mellado, dijo que confía en tener vacunado a un millón de personas de la isla, del total de casi 3,2 millones de habitantes, para finales del verano.

En una entrevista con la emisora local WKAQ 580, el también médico explicó que ello será posible gracias a la aplicación de vacunas de otras compañías, además de la de Pfizer y Moderna.

La Agencia de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE.UU., del que Puerto Rico es territorio y Estado Libre Asociado, aprobó el pasado sábado la autorización de emergencia de la vacuna contra la covid-19 de Johnson & Johnson (J&J), que requiere de una sola inyección y será la tercera que estará disponible en el país.

"Si esto sigue así, la cantidad de vacunas, no hay retraso, no ocurre absolutamente nada (que interrumpa el proceso), yo entiendo que sí, yo entiendo que vamos a poder llegar a finales de verano y con esta vacuna de Johnson & Johnson", explicó el funcionario al subrayar que en esta solo se requiere de una dosis, lo que permitirá hacer "vacunaciones masivas".

Hasta el momento, la isla, que es un territorio y Estado Libre Asociado de Estados Unidos, reporta 2.037 muertes y 92.708 casos de coronavirus.

Mellado, que confirmó que hay actualmente 498.818 personas (16 %) vacunadas en la isla, se refirió también al descontrol de las medidas anticovid en la Placita de Santurce, un lugar de alta concentración de restaurantes y bares de copas.

"El viernes en la Placita (de Santurce) aquello fue desastroso y no tuvimos la oportunidad de estar ahí porque estábamos en Naguabo. Hay veces que son tres y cuatro sitios a la vez", dijo.

"La gente en Puerto Rico está al garete (sin control)", dijo.

A ello se suman los casos de turistas que no cumplen con las medidas sanitarias pertinentes: "Ellos (los turistas) se creen que están en un lugar que no hay la covid-19 y está mal", agregó.

REAPERTURA DE CLASES PRESENCIALES

A partir de hoy y gradualmente los colegios pueden reabrir sus puertas a las clases presenciales, por primera vez desde hace un año.

Primero lo harán los colegios privados y luego las 115 escuelas a las que se ha dado un permiso previo a hacerlo, pero que ahora deberán instaurar todas las medidas anticovid y el nuevo protocolo.

El Departamento de Educación impone que en el sistema público de enseñanza haya adiestramiento del personal escolar entre el 3 y el 5 de marzo; el 9 de marzo habrá una asamblea virtual para padres y encargados y el 10 de marzo, se reanudan las clases en caso de tener la certificación definitiva de Salud.