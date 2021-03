Pompeo asegura que "muchos" saudíes quieren la paz con Israel

Imagen de archivo del exsecretario de Estado de Estados Unidos, Michael Pompeo. EFE /Anna Moneymaker / Archivo

Nueva York, 1 mar (EFE).- El exsecretario de Estado de Estados Unidos, Michael Pompeo, aseguró este lunes que "muchos" saudíes quieren normalizar las relaciones con Israel.

"Deseo que el reino de Arabia Saudí pueda encontrar su camino para unirse a los Acuerdos de Abraham. Sé que muchos dentro de ese país quieren que eso ocurra", dijo Pompeo durante una conferencia virtual organizada por el Movimiento para Combatir el Antisemitismo, en la que fue distinguido por su "liderazgo mundial" contra el antisemitismo y en favor de la libertad religiosa.

Israel, Baréin y Emiratos Árabes Unidos sellaron la normalización de sus relaciones el pasado septiembre a través de los conocidos como Acuerdos de Abraham, negociados con la mediación de Estados Unidos, y a los que posteriormente se unieron Sudán y Marruecos.

Según Pompeo, otros países seguirán la senda de estos estados.

"Necesitamos que todos los países en el mundo, no solo en Oriente Medio, sino lugares como Indonesia también" den un paso al frente, dijo el exsecretario.

Pompeo defendió fervorosamente estos pactos, muy criticados por las autoridades palestinas por considerar que minan su lucha para lograr la recuperación de los territorios ocupados por Israel.

"Se necesitó un gran liderazgo de los dirigentes de Emiratos y de Bahrein y de otros lugares. Tenían que ser audaces, teníamos a las personas adecuadas en los lugares adecuados trabajando en los problemas adecuados en el momento adecuado. Y desembocaron en un conjunto de entendimientos históricos que cambiarán la faz del mundo, durante décadas y décadas por venir", dijo.

Frente a quienes defienden que esta normalización de las relaciones perjudica a la causa palestina y fortalece a Israel sin necesidad de alcanzar compromisos con los palestinos, Pompeo criticó a los líderes palestinos por negarse a avanzar hacia la paz y obstaculizar que otros estados árabes normalicen su relación con Israel.

Poniéndose en el lugar de esos países, Pompeo dijo: "No vamos a permitir que los palestinos nos nieguen nuestra capacidad de mantener una relación con Israel. Y lo hicieron, lo hicieron porque era un derecho de sus pueblos, porque era lo moralmente apropiado".

Asimismo, en su intervención, Pompeo sostuvo que los Acuerdos de Abraham fueron posibles por el cambio de política de Estados Unidos hacia Irán con la salida del acuerdo nuclear firmado por el presidente Barack Obama, así como por el asesinato del general iraní Qasem Soleimani.

"Lo matamos, y sacamos a un general que había sido responsable de tanto daño en toda la región", dijo Pompeo.

"Creo que cuando los líderes del mundo árabe vieron que Estados Unidos estaba preparado para hacer esto, contra Irán y contra el liderazgo de la IRGC (Guardia Revolucionaria de Irán) en la persona de Qasem Soleimani, sabían que tenían un amigo y un socio y sabían que podían avanzar por el camino que su gente quería y trabajar contra el antisemitismo, y construir un conjunto de acuerdos con el Estado de Israel. Estos no son temas desconectados", agregó.