Olimpia, que dirige argentino Pedro Troglio, lidera en Honduras el Clausura

En la imagen, el director técnico argentino del Olimpia, Pedro Troglio. EFE/Jose Valle/Archivo

Tegucigalpa, 28 feb (EFE).- En un buen partido, el Olimpia que dirige el argentino Pedro Troglio se impuso este domingo por 2-1 al Motagua, en el clásico nacional que se disputó en Tegucigalpa, al cierre de la cuarta jornada del torneo Clausura de Honduras, que se jugó sin público por la pandemia de covid-19 que sufre el país.

El juego fue de ida y vuelta, con un Motagua generando mayor peligro con su lateral derecho Carlos "Muma" Fernández, quien fue una pesadilla para los defensas del Olimpia, que no pudieron frenarlo, aunque sus centros no fueron bien aprovechados por los atacantes de su club.

El Olimpia buscaba en la velocidad hacer daño con el delantero Jerry Bengston.

José García al minuto 15 y José Mario Pinto al 34 le dieron el triunfo al Olimpia ante el Motagua, que tiene como timonel al argentino-hondureño Diego Vázquez.

El Motagua descontó por medio de Óscar García, un defensa que se sumó al ataque, al minuto 22.

El triunfo deja al Olimpia al frente del grupo B con doce puntos, saldo de cuatro triunfos, y al Motagua en segundo lugar con nueve.

Al cierre de la fecha, que se inició el sábado, el Honduras Progreso, que tiene como timonel al uruguayo Fernando Araújo, de visita vapuleó por 4-0 al Platense, cuyo entrenador es el colombiano Jhon Jairo Ríos.

La visita hizo ver muy mal al Platense, al que fue superior de principio a fin del partido.

El triunfo ha representado un pulmón de oxígeno para el Honduras Progreso, que se ha alejado de la zona descenso, en la que sigue en riesgo. De paso, saltó al segundo lugar de su grupo con cinco puntos.

Cristian Sacaza, el argentino Matías Rotondi, Óscar González y un autogol del Platense, le dieron la victoria al Honduras Progreso.

El sábado, el clásico local en la ciudad norteña de San Pedro Sula, también representó para el Real España el fin de una supremacía del Marathón, ante el que había perdido cinco partidos consecutivos.

El Marathón, que dirige el argentino Héctor Vargas, también perdió su cuarto juego en línea en su propio Estadio Yankel Rosenthal, después de muchos en los que era difícil vencerle en su patio.

El juego no fue de un gran nivel, pero el Real España, que inició el Clausura con nuevo entrenador, el mexicano Raúl Gutiérrez, supo aprovechar los errores defensivos del Marathón, que ha quedado en el cuarto lugar del grupo A de la competición con cuatro puntos.

El Real España se puso pronto a ganar. Su primer tanto llegó al minuto 7, de penalti, convertido por Ramiro Rocca.

El mismo Rocca puso la pizarra 2-0 al minuto 28, en otro despiste de la defensa del Marathón, su eterno y vecino rival.

El Marathón descontó al minuto 73 por medio del argentino Ryduam Palermo, quien remató de cabeza un saque de esquina.

Con un partido menos, el Real España asumió con seis puntos el primer lugar del grupo A.

En Tegucigalpa, el Universidad Pedagógica derrotó por 2-0 al Real de Minas, que fue superado en todo por los "lobos" estudiosos.

La figura del Universidad Pedagógica fue Carlos Róchez, autor de los dos goles, uno en cada tiempo del partido, el segundo mediante un lanzamiento libre.

Con el triunfo los universitarios saltaron del quinto al tercer lugar en el grupo B, con tres puntos.

En la caribeña ciudad de La Ceiba, los locales del Vida se dejaron arrebatar el triunfo ante el aguerrido Real Sociedad, que en el último minuto del partido logró empatar el juego 2-2.

El Vida abrió el marcador al minuto 4 por medio de Bryan Barrios y con la ventaja de 1-0 se fue al descanso.

En el segundo tiempo, el Real Sociedad, con gol de Rony Martínez, empató el juego al minuto 52, pero el Vida respondió y al 65 de nuevo se puso arriba en el marcador con anotación de Ángel Tejeda.

Cuando se creía que el Vida se iría con el triunfo, incurrió en un penalti que Osmán Melgares cambió por gol para dejar el partido con empate a dos, que para el cuadro de casa representó perder dos puntos.