Nicaragua anuncia aplicación voluntaria de vacuna Sputnik V contra covid-19

Fotografía de archivo de varias dosis de la vacuna Sputnik V. EFE/ Miguel Gutiérrez/Archivo

Managua, 1 mar (EFE).- El Gobierno de Nicaragua anunció este lunes que aplicará la vacuna rusa Sputnik V contra la covid-19 de forma voluntaria a partir de mañana, a personas con enfermedades crónicas.

“Mañana 2 de marzo (…) estaremos iniciando la vacunación voluntaria, se vacuna la persona que quiera vacunarse, y en estos días iniciales, las personas que estén en los programas priorizados”, afirmó la vicepresidenta Rosario Murillo, a través de medios del Gobierno.

La también primera dama indicó que “en estos días iniciales” se vacunará a “las personas que estén en los programas priorizados, (con) insuficiencia renal, hemodiálisis, programas oncológicos, programas cardiológicos”.

Cada persona que esté dispuesta a vacunarse deberá antes firmar una nota ante representantes del Ministerio de Salud (Minsa) para confirmar que lo hace de manera voluntaria, detalló.

“No hay obligatoriedad para la aplicación de la vacuna. La persona quiere, acepta; no quiere, está en todo su derecho de no vacunarse”, insistió.

Durante el anuncio, Murillo agradeció al Fondo Ruso de Inversión Directa por hacer realidad la vacunación a través de la donación de un cargamento de vacunas Sputnik V, cuya cantidad no ha sido revelada.

La primera dama también agradeció a la India por la donación de 130.000 dosis de la vacuna producida por AstraZeneca, que se espera llegue a Nicaragua el próximo día 6, gracias a la Alianza Gavi para las Vacunas y al mecanismo Covax, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que garantiza medicinas para países pobres.

“Estas vacunas (de India) serán inmediatamente incorporada al programa nacional de inmunización”, indicó Murillo.

La vicepresidenta afirmó que los lugares y horarios de vacunación serán anunciados mañana martes.

La pandemia de covid-19 ha dejado en Nicaragua 173 muertos y 6.465 casos confirmados, segùn datos oficiales, que no son admitidos por el gremio médico.

El independiente Observatorio Ciudadano COVID-19, que goza de la credibilidad de los doctores, ha reportado al menos 2.976 personas que han fallecido por neumonía y otros síntomas relacionados con la pandemia, y 13.140 casos sospechosos, que no puede dar por confirmados debido a la falta de acceso a la información estatal.

Según el Comité Científico Multidisciplinario, que ha pedido que se incluya al sector no estatal para una vacunación más efectiva, la pandemia dejó entre 7.600 y 8.500 muertos hasta agosto pasado, con base en un estudio de exceso de mortalidad.

El manejo de la pandemia en Nicaragua ha despertado preocupación en la OMS, ya que no establece restricciones, promueve aglomeraciones, aplica mínimas medidas de prevención social, y brinda el mínimo de información.