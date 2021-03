Netanyahu responsabiliza a Irán de la explosión en un barco israelí en el Golfo

EFE/EPA/ALEX KOLOMOISKY/Archivo

Jerusalén, 1 mar (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, acusó hoy a Irán de estar detrás de la explosión del viernes en un barco israelí en el Golfo de Omán pero no aclaró si el ataque de anoche en Siria atribuido a Israel fue una reacción militar a ese incidente.

"Fue claramente una acción iraní, por supuesto", dijo el mandatario sobre el ataque al carguero israelí MV Helios Ray, durante una entrevista con la radio pública Kan.

Consultado sobre si su país respondería a dicha agresión, Netanyahu explicó que Irán es "el principal enemigo de Israel" y, aunque evitó detallar acciones específicas, hizo referencia a los constantes ataques del Ejército israelí contra milicias proiraníes en la región, que tienen lugar principalmente en Siria desde hace varios años.

Las declaraciones de Netanyahu se producen tras una inspección del carguero por parte de oficiales de seguridad israelíes tras su llegada al puerto de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, donde está siendo reparado, informaron medios locales.

Según la agencia oficial de noticias siria Sana, Israel lanzó anoche una serie de misiles en dirección a Damasco, la mayoría de los cuales habrían sido interceptados por sus defensas antiaéreas y no causaron muertos ni heridos.

Por otra parte, una fuente militar siria dijo a Efe que la agresión provino desde los Altos del Golán ocupados por Israel a Siria, mientras que el Observatorio Sirio de Derechos Humanos detalló que el ataque fue dirigido a "un bastión de la Guardia Revolucionaria iraní y del Hizbulá libanés" al sur de Damasco.

El último ataque de esta naturaleza había tenido lugar el pasado 15 de febrero, también en las cercanías de Damasco y, según el Observatorio, causó la muerte de nueve milicianos proiraníes.

Estos incidentes llegan además mientras aumenta la tensión entre Estados Unidos e Irán, no solo en torno al acuerdo nuclear de 2015 sino también tras el bombardeo estadounidense el pasado viernes contra posiciones de milicias apoyadas por Teherán en el este de Siria.