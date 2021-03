México.- López Obrador pide "denunciar" a los candidatos electorales que usen dinero de la delincuencia organizada

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha pedido este lunes "denunciar" a los candidatos electorales que usen dinero procedente de la delincuencia organizada o del presupuesto público para financiar actos.



"Que se denuncie si un candidato utiliza dinero del presupuesto público o dinero de la delincuencia organizada o de la delincuencia de cuello blanco", ha dicho López Obrador en su rueda de prensa diaria, recogida por el diario local 'Milenio', 15 días antes de que comience la campaña electoral para las elecciones locales.



López Obrador, que ha impulsado un acuerdo para prevenir el fraude electoral, ha recalcado la necesidad de que México tenga una "auténtica, verdadera democracia" y ha lamentado el "mucho daño" que los fraudes electorales han causado a la nación norteamericana.



"El compromiso es que no se utilice el presupuesto municipal, estatal o federal para favorecer a candidatos; que se denuncie si un candidato está utilizando dinero del presupuesto público o dinero de la delincuencia organizada", ha insistido el mandatario.



En este sentido, ha informado de que el Gobierno de México protegerá a los aspirantes a cargos públicos en regiones donde el crimen organizado tiene como práctica imponer candidatos afines y amenazar a otros.



En esta línea se ha expresado también el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral mexicano, Lorenzo Córdova, que ha hecho hincapié en que, de cara a los comicios, no hay cabida para el fraude electoral. "Esta es la piedra angular de nuestra democracia (...) Hoy en México ya no tiene cabida hablar de fraude electoral", ha afirmado.