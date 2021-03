Mark Ruffalo, mejor actor de una miniserie en los Globos de Oro

En la imagen, el actor Mark Ruffalo. EFE/Etienne Laurent/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 28 feb. (EFE).- Mark Ruffalo, protagonista de "I know this much is true", obtuvo este domingo el premio al mejor actor de una serie limitada (miniserie) en los Globos de Oro, cuya 78 edición se está celebrando desde Los Ángeles y Nueva York en un formato adaptado a la pandemia. (EE.UU.).