Marc Gasol volvió a disfrutar del triunfo; derrota de Ibaka, Juancho y Rubio

EFE/ Craig Lassig

Houston (EE.UU.), 28 feb (EFE).- Una vez más el veterano pívot Marc Gasol hizo su trabajo como titular de Los Angeles Lakers, a los que ayudó a conseguir la victoria este domingo, cuando fue el único baloncestista español de la NBA que disfrutó del triunfo.

Gasol, que tuvo 16 minutos de acción, aportó nueve puntos, cuatro rebotes -defensivos-, dio dos asistencias y puso un tapón, que ayudaron a los Lakers a vencer de locales por 117-91 a los Golden State Warriors.

El jugador de Sant Boi anotó 3 de 4 tiros de campo, incluidos 2 de 3 triples, y acertó 1-1 desde la línea de personal, sin que en esta ocasión tuviese problemas con las personales al cometer solo una.

No vivió la misma experiencia el pívot congoleño español Serge Ibaka, que vio como su aportación de un doble-doble no tuvo la compensación de la victoria después de que su equipo, Los Angeles Clippers, perdiera de visitante por 105-100 ante los Milwaukee Bucks.

Pero Ibaka como titular de los Clippers cumplió al conseguir 15 puntos y 11 rebotes, incluidos nueve defensivos, y puso dos tapones, siendo el mejor en el juego interior.

Ibaka, que jugó 27 minutos, anotó 6 de 13 tiros de campo, incluidos 3 de 7 triples, y no fue a la línea de personal.

Mientras que los también jugadores españoles Juancho Hernangomez y el base Ricky Rubio tampoco pudieron disfrutar del triunfo tras la derrota que sufrió su equipo, los Timberwolves de Minnesota, de local por 99-118 ante los Phoenix Suns.

El pívot dominicano estadounidense Karl Anthony Towns, compañero de ambos, obtuvo un doble-doble de 21 puntos, 10 rebotes y una asistencia en 33 minutos, al anotar 7 de 16 tiros de campo, incluidos 2 de 7 triples, y 5 de 6 desde la línea de personal, que lo dejaron como el mejor dentro de la pintura.

Por su parte, Hernangómez logró siete tantos, cuatro rebotes y una asistencia en siete minutos que vio acción como reserva.

El menor de los hermanos Hernangomez anotó 3 de 5 tiros de campo, 1 de 2 desde la línea de personal, sin hacer ningún intento de triples.

Rubio siguió de titular y contra su exequipo -la pasada temporada jugó con los Suns- volvió a mostrarse la inconsistencia que arrastra desde que inició la nueva temporada.

Ricky Rubio, que jugó 25 minutos, apenas pudo anotar seis puntos, capturó dos rebotes y cumplió con seis asistencias.

El jugador de El Masnou anotó 2 de 8 tiros de campo, falló los tres intentos de triple que hizo, y acertó 2-2 desde la línea de personal.

Rubio, que consiguó los dos rebotes defensivos, recuperó tres balones, perdió dos y cometió dos faltas personales.