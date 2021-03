Los socialistas moldavos exigen la designación de un candidato a primer ministro

EFE/EPA/IAN LANGSDON/Archivo

Moscú, 1 mar (EFE).- El Partido Socialista de Moldavia (PSM) exigió este lunes a la presidenta europeísta, Maia Sandu, que designe a un candidato al cargo de primer ministro antes del próximo día 9 y evite elecciones parlamentarias anticipadas.

"Exigimos que se designe un candidato antes del 9 de marzo. Si eso no se hace, reuniremos nuevamente al consejo del PSM para que otorgue al partido el mandato para acciones más decididas", manifestó el político prorruso Ígor Dodon, líder del Partido Socialista, citado por la agencia moldava Unimedia.

Dodon no explicó en qué podrían consistir las "acciones más decididas" encaminadas a "detener la usurpación del poder", e insistió que su formación política continuaría apostando por el diálogo con todas las fracciones parlamentarias.

Sandu, que presentó en febrero al Parlamento a la exministra de Finanzas Natalia Gavrilita como candidata a primera ministra, propuesta que fue rechazada por la Cámara, se niega a anunciar un nuevo aspirante porque quiere forzar elecciones legislativas anticipadas.

Con dos fracasos en el hemiciclo para formar Gobierno la presidenta tiene manos libres para disolver la legislatura.

El Tribunal Constitucional (TC) sin embargo ha declarado inconstitucional la propuesta de Sandu de presentar por segunda vez el nombre de Gavrilita al Parlamento.

La jefa de Estado acusa al Legislativo, dominado por diputados aliados con Dodon, de tratar de sabotear su Presidencia y por ello busca elecciones anticipadas para renovar el Hemiciclo y consolidar su poder.

Ahora lo que quiere hacer Sandu es esperar al próximo día 23, cuando se cumplen tres meses de la renuncia del anterior Gobierno, plazo tras el cual el Parlamento debe ser disuelto, según estipula la Constitución moldava.

Pese a las tensiones en Moldavia, los socialistas abogan "por el diálogo constructivo con la presidenta Maia Sandu".

Dodon descartó que el PSM tenga previsto promover un referendo para lograr la renuncia de la mandataria e insistió que "la única salida de esta crisis" es "un diálogo de verdad y no una pantomima".

NO APOSTAR POR "REVOLUCIÓN DE CHARLATANES"

El exmandatario llamó a Sandu a no esperar a fin de marzo con el fin de disolver el Parlamento y no apostar por "una revolución de charlatanes".

"La presidenta perdió ya dos meses al negarse al diálogo e insistir en elecciones anticipadas. Podemos perder un mes más, pero eso no dará nada", alertó, al señalar que cualquier decreto posterior a la fecha tope sería "bloqueado" por su formación política.

Dodon indicó que su formación cuenta con su propia candidata, tras conformar una mayoría parlamentaria con el partido populista Shor".

"Hemos demostrado madurez política al crear una mayoría parlamentaria con una candidata al puesto de primera ministra, Mariana Durlesteanu. Ella no es miembro de nuestro partido e incluso votó en mi contra en las elecciones presidenciales", dijo.

No obstante, expresó su disposición a no insistir en esta candidatura, rechazada ya por Sandu, si la presidenta presenta otra opción.