Lewandowski aumenta su ventaja como artillero de las grandes ligas

Munich (Germany), 27/02/2021.- Bayern's Robert Lewandowski celebrates with team mates after scoring a goal EFE/EPA/RONALD WITTEK

Madrid, 1 mar (EFE).- El polaco Robert Lewandowski, con un doblete frente al Colonia, aumentó su ventaja como principal artillero de la temporada de las cinco principales ligas europeas sobre el argentino Leo Messi y los portugueses Cristiano Ronaldo y Andre Silva.

Lewandowski, reconocido por la FIFA mejor jugador del mundo el pasado curso y referencia ofensiva ineludible de los éxitos del Bayern Múnich de Hansi Flick, ya ha marcado 28 dianas en la Bundesliga. Es inalcanzable para el resto de goleadores. De hecho, si mantiene su dinámica de acierto, con once partidos por delante, superará el registro de anteriores campañas de los Ciro Inmobile (36), Leo Messi (36/37) y Luis Suárez (40), el que alcanzó en el último lustro la cota más alta con 40.

Incluso, fuera de estas grandes ligas, no tiene rival. De hecho, en la tabla de la 'bota de oro' europea su liderato es incluestionable. El segundo es Kasper Junker, jugador del Bodo Glimt, con 27 tantos y 40,5 puntos por los 56 del polaco, ya que las principales competiciones puntúan más.

Su ventaja es ya de nueve tantos sobre los dos grandes dominadores del fútbol mundial en los últimos años, Messi y Cristiano Ronaldo. El argentino fue decisivo en la victoria del Barcelona en Sevilla y el luso marcó en el empate del Juventus en Verona.

También aparece con 19 goles Andre Silva. El atacante portugués, exjugador entre otros equipos de Milan y Sevilla, está explotando sus dotes en el Eintracht de Fráncfort, al que tiene instalado de momento en zona Champions.

Romelu Lukaku, el fornido delantero belga del Inter Milan, y el francés Kylian Mbappe, una de las grandes estrellas del fútbol francés y del PSG, exprimieron sus cualidades un nuevo fin de semana y aparecen a continuación con 18 goles, uno más que otras dos figuras de las ligas europeas, un joven aspirante al trono, el noruego Erling Haaland (Borussia Dortmund), y otro ya con más trayectoria y consolidado, el egipcio Mohamed Salah (Liverpool).

El atacante nórdico completa su 'cosecha' con los ocho goles que ha logrado en la Liga de Campeones hasta el momento. Es el líder de la campaña en las competiciones europeas, con uno más que el portugués Pizzi Fernandes (Benfica/Liga Europa), el turco Yusuf Yazici (Lille/Liga Europa) y el inglés Marcus Rashford (Manchester United/LigaCampeones/Liga Europa).

El uruguayo Luis Suárez, aunque ha perdido la dinámica de los goles en los últimos encuentros, sigue en el 'top 10' de los artilleros de las principales ligas europeas con dieciséis tantos y con el Atlético de Madrid como líder destacado de LaLiga española, justo por delante de una de las figuras emergentes de la Premier inglesa, el portugués Bruno Fernandes (Manchester United).

El italiano Ciro Immobile (Lazio), máximo artillero del fútbol europeo la pasada temporada, no está pudiendo repetir los mismos números. Por el momento suma 14, los mismos que un nutrido grupo que forman los neerlandeses Memphis Depay (Lyon/FRA) y Wout Weghorst (Wolfsburgo/GER), el sueco Zlatan Ibrahimovic (Milan/ITA), el inglés Harry Kane (Tottenham/ING), el español Gerard Moreno (Villarreal/ESP), el colombiano Luis Muriel (Atalanta/ITA). EFE

