28/02/2021 Laura Pausini triunfa en los Globos de Oro con "Io Sì" y se lleva el Premio a Mejor Canción. MADRID, 1 (CHANCE) ¡Ella sí! Laura Pausini se ha convertido en una de las grandes triunfadoras de los Globos de Oro 2021 al hacerse con el Premio a la Mejor Canción Original - junto a Diane Warren y Niccolò Agliardi - con "Io Sì" / "Seen", tema principal de la película de Netflix "La vida por delante", protagonizada por Sophia Loren y dirigida por Edoardo Ponti. EUROPA ITALIA SOCIEDAD HANDOUT



Una vez más, la ganadora de un GRAMMY y cuatro LATIN GRAMMY, lleva a lo más alto el nombre de Italia, alcanzando otro gran logro al añadir su primer Globo de Oro a su impresionante palmarés. Un gran reconocimiento para la ya carrera de Pausini, que también ha sido reconocida este año con un Hollywood Music in Media y un Satellite Award.



Laura, emocionadísima, ha confesado que "¡Jamás hubiese imaginado ganar un Globo de Oro! ¡Qué inmensa emoción y qué grandísimo honor! ¡Es un verdadero privilegio ser la primera mujer que gana con una canción en italiano!". "Quiero agradecer a Sophia Loren y Edoardo Ponti por haberme propuesto esta aventura, a la talentosa Diane Warren, que es realmente una gigante en la música a nivel mundial, a la supervisora musical Bonnie Greenberg y a mi colaborador de muchos años Niccolò Agliardi, con quien he compuesto la letra en italiano. Justamente estos días coinciden con el 28º aniversario de aquella noche en San Remo que cambió mi vida por completo. Sonrío al pensar en aquella chica que jamás hubiese imaginado llegar tan lejos. Dedico este premio a Italia, a mi familia y a mi hija, que me gustaría que recordara la felicidad en mis ojos y que siempre hay que creer en los sueños", ha señalado agradecida y radiante de alegría tras haberse hecho con el Globo de Oro a Mejor Canción.



"Io Si" lanzada además de en la versión italiana, en otros cuatro idiomas - español ("Yo Si"), inglés ("Seen"), portugués ("Eu Sim") y francés ("Moi Si") - ha sido nominada también a los Critics Choice Awards, que tendrán lugar el próximo 7 de marzo, y fue una de las canciones incluidas en la lista preliminar de los Oscar 2021, cuya ceremonia está prevista para el próximo 25 de Abril.



Para recibir uno de los galardones más importantes de su carrera, Laura ha confiado en Valentino y nos ha conquistado con un conjunto rojo con el que estaba radiante.