La ONU busca 3.850 millones de dólares para evitar la hambruna en Yemen

Yemeníes desplazados llevan sus raciones de alimentos proporcionadas por Mona Relief Yemen antes de una conferencia internacional de donantes sobre Yemen, en un campamento para desplazados internos (PDI) en Sana'a, Yemen, el 1 de marzo de 2021. EFE/EPA/YAHYA ARHAB

Naciones Unidas, 1 mar (EFE).- La ONU abrió este lunes una conferencia de donantes que busca recaudar hasta 3.850 millones de dólares para responder a la catástrofe humanitaria que se vive en Yemen y, en especial, al riesgo de una hambruna.

"La situación humanitaria en Yemen nunca ha sido peor", señaló el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, en la inauguración de la conferencia, organizada junto a los gobiernos de Suiza y Suecia y que se celebra de forma virtual.

El país, en guerra desde 2014, ha sido en los últimos años escenario de la peor crisis humanitaria del mundo, según la organización.

Guterres recordó que el año pasado la ayuda internacional para Yemen se redujo y la ONU únicamente recibió 1.900 millones de dólares, la mitad de lo que consideraba necesario, lo que unido al impacto de la crisis del coronavirus y del colapso de la divisa yemení ha mermado las operaciones de asistencia.

"Este no es el momento de apartarse de Yemen. Debemos igualar o superar los niveles de financiación que tuvimos en 2018 y 2019", insistió el diplomático portugués, que recalcó que hay 16 millones de yemeníes "al borde de la catástrofe" por el hambre.

La ONU lleva varios meses avisando nuevamente del riesgo de hambruna en el país, después de que la ayuda internacional lograse evitar esa situación en 2018.

Guterres aseguró que ya hay casi 50.000 personas que están muriendo de hambre en las zonas más afectadas por el conflicto y que el impacto de la crisis está siendo especialmente grave para los niños.

"Este año, casi la mitad de todos los menores de cinco años en Yemen sufrirán malnutrición aguda", señaló el jefe de la ONU, que apuntó que unos 400.000 niños podrían morir si no son tratados urgentemente.

Guterres insistió además en la necesidad de lograr por fin un final negociado de la guerra, pues "hace años que está claro que no hay una solución militar en Yemen".

"El único camino a la paz es a través de un alto el fuego inmediato en todo el país y una serie de medidas de fomento de la confianza, seguidas de un proceso político inclusivo y liderado por yemeníes bajo los auspicios de Naciones Unidas y apoyado por la comunidad internacional", defendió.

El conflicto armado comenzó en Yemen en 2014, cuando los rebeldes hutíes se alzaron en armas contra el Gobierno del presidente Abdo Rabu Mansur Hadi y tomaron la capital, Saná.

En marzo de 2015 la coalición liderada por Arabia Saudí inició su intervención militar en apoyo de Hadi haciendo que la violencia se recrudeciera y la guerra tomara una dimensión regional.