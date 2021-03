La manufactura china se ralentiza por tercer mes consecutivo, según Caixin

Un operario trabaja en una línea de ensamblaje de la fábrica de furgonetas en la planta de fabricación de automóviles SAIC-GM-Wuling Automobile (SGMW) en Qingdao, provincia de Shandong (China). EFE/Yu Fangping /Archivo

Shanghái (China), 1 mar (EFE).- La expansión de la actividad industrial en China se ralentizó en febrero por tercer mes consecutivo debido a los rebrotes de la covid a nivel local e internacional, según el índice gerente de compras (PMI) del sector manufacturero divulgado hoy por el diario económico privado Caixin.

En febrero, este indicador se situó en los 50,9 puntos, 0,6 por debajo del registro del mes anterior y de lo esperado por los analistas.

La lectura, además, es la más baja desde el comienzo de la recuperación en el sector en mayo de 2020, pero se mantiene en terreno positivo por décimo mes consecutivo.

En este índice, que elabora la compañía de información económica británica IHS Markit, un registro por encima del umbral de los 50 puntos supone un crecimiento de la actividad con respecto al mes anterior y por debajo, contracción.

La tendencia reflejada en el PMI de Caixin coincide con el dato oficial, publicado este domingo por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), que cayó 0,7 puntos hasta los 50,6.

En lo que difieren ambos análisis es en los motivos de esta ralentización, ya que la ONE apuntó a la celebración en febrero del Año Nuevo lunar, festividad en la que la producción industrial habitualmente se paraliza, aunque este año las autoridades desincentivaron los viajes debido a los rebrotes.

Sin embargo, Caixin se centra en el efecto del coronavirus, cuyos rebrotes a nivel interno -ya bajo aparente control- habrían afectado a la demanda y a la producción, mientras que los internacionales tuvieron impacto sobre los pedidos y las exportaciones.

Acerca de esto, Wang Zhe, economista de Caixin, apuntó que el índice que mide los nuevos pedidos para exportación "siguió anclado en terreno negativo por segundo mes consecutivo".

A ello hay que sumar que, a juzgar por la tercera caída consecutiva del subíndice de empleo, las empresas "no tienen prisa por llenar sus puestos vacantes" debido también a que la carga de trabajo se redujo por primera vez en tres trimestres, algo que probaría la bajada de la demanda.

En los últimos tres meses, otro factor que ha afectado al sector es el aumento de los precios de las materias primas y del transporte.

Pese a estas lecturas negativas en febrero, el aparente final de los rebrotes a nivel nacional ha generado gran optimismo en la manufactura china, ya que el índice que mide las expectativas de futuro de las empresas encuestadas se situó en su segunda mejor marca desde agosto de 2014.

"La confianza viene principalmente de la acumulación de la experiencia en la lucha contra la covid del año pasado, así como de la esperanza de que los rebrotes invernales ya se hayan acabado", apuntó Wang.