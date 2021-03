Kiko Matamoros se pone romántico para felicitar a Marta López en su segundo aniversario de relación

15/02/2021 Kiko Matamoros y Marta López celebran sus dos años de amor y ya planean boda EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 1 (CHANCE)



Kiko Matamoros está viviendo una de las etapas más dulces de su vida. Con sus deudas con Hacienda solventadas, la relación con todos sus hijos a excepción de Anita en su mejor momento, y triunfando en televisión como uno de los colaboradores más queridos de la pequeña pantalla, además ha encontrado en Marta López al amor de su vida.



Pese a que nadie apostaba por su relación cuando empezaron su sorprendente romance debido a la diferencia de edad de 40 años que les separan, Kiko y la modelo han demostrado a todos que se equivocaban y, dos años después de su primer beso están más enamorados que nunca y ya preparan boda para dentro de unos meses.



Recién instalados en un lujoso palacete en el Madrid de los Austrias, el colaborador y su joven novia disfrutan de su amor mientras preparan su paso por el altar y no descartan tener un hijo próximamente, cumpliendo así el sueño del colaborador, que recientemente confesaba que le encantaría ser padre con Marta.



Mucho más centrado gracias a su relación, el papel conciliador de la modelo ha sido determinante en el buen momento que atraviesa la relación de Kiko con sus hijos Diego, Laura, Lucía e Irene. Sin embargo, no todo son alegrías, puesto que las reticencias de su hija Anita por su noviazgo con Marta son uno de los motivos por los que padre e hija no tienen relación desde hace casi un año.



Hoy, Matamoros y Marta cumplen dos años de relación y demostrando lo enamorado que está de la granadina, el colaborador ha dedicado daunas preciosas palabras a su futura mujer a través de Instagram, demostrando que los "tipos duros" pueden ser los más románticos cuando se lo proponen.



"Gracias, mi amor, por haber puesto mi vida y mis sentimientos patas arriba, por regalarme felicidad y entendimiento con los míos y por tantos momentos inolvidables. Te adoro @martalopezalamo . Feliz aniversario", han sido las palabras con las que Kiko ha gritado a los cuatro vientos lo feliz que es con Marta que, emocionada, no ha tardado en corresponder a la felicitación de su novio con un sencillo "mi amor, gracias a ti. Te amo".