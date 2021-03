J&J planea ensayos de su vacuna anticovid con menores y embarazadas

Vista de cajas con vacunas de Johnson & Johnson contra la covid-19, en Shepherdsville, Kentucky, este 1 de marzo de 2021. EFE/Timothy D. Easley

Nueva York, 1 mar (EFE).- La filial farmacéutica de Johnson & Johsonn, Janssen, prepara ensayos de su vacuna contra la covid-19 en menores, incluidos bebés recién nacidos, embarazadas y personas inmunodeprimidas, un ambicioso intento de conocer la respuesta a su suero de segmentos no representados en anteriores pruebas.

Según informó este lunes el diario The New York Times, Janssen está planeando expandir primero sus ensayos clínicos a jóvenes entre 12 y 18 años, para posteriormente comenzar a estudiar los efectos de su vacuna monodosis contra la covid-19 en recién nacidos y niños hasta los 12 años.

Posteriormente, incluirá a embarazadas y finalmente completará sus pruebas con voluntarios con sistemas inmunodeprimidos, completando así uno de los estudios más extensos sobre los efectos de la vacuna contra el coronavirus.

La técnica utilizada por la vacuna de Johnson & Johnson, que recibió este fin de semana autorización de emergencia para ser utilizada en Estados Unidos, está mucho más generalizada y contrastada en investigaciones científicas que la de las vacunas de Pfizer y Moderna, que utilizan el novedoso ARN mensajero.

Johnson & Johnson optó por codificar la información que suministra a las células para combatir el virus en una cadena de ADN dentro de un adenovirus.

La farmacéutica estadounidense explicó someramente sus planes para ampliar los estudios de su vacuna a finales de la semana pasada, cuando un comité de expertos de la Agencia de Alimentos y Medicamentos (FDA) examinó sus datos de seguridad y eficiencia contra el coronavirus.

Johnson & Johnson mencionó en esa reunión la seguridad que han mostrado durante años en niños las vacunas basadas en adenovirus.

La vacuna, la tercera aprobada por Estados Unidos, sólo requiere de una dosis y no dos como las otras alternativas, y puede ser almacenada durante varios meses a temperaturas por encima del punto de congelación.

Pese a no haber mostrado una eficiencia superior al 90 % a la hora de prevenir la covid-19, como en el caso de Pfizer y Moderna, la vacuna de Johnson & Johnson permite evitar los casos graves de la enfermedad, y por lo tanto las hospitalizaciones y las muertes.