Jane Fonda reivindica en los Globos de Oro el poder "esencial" de las historias

En la imagen un registro de la actriz Jane Fonda, quien recibió este domingo el premio honorífico Cecil B. deMille en los Globos de Oro. EFE/Paul Buck/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 28 feb (EFE).- Jane Fonda, que recibió hoy el premio honorífico Cecil B. deMille en los Globos de Oro, reivindicó el poder "esencial" de las historias en los momentos más duros y pidió a Hollywood un esfuerzo para que aumente la diversidad de sus voces.

"Somos una comunidad de narradores. Y en momentos turbulentos y de crisis como este, las historias siempre han sido esenciales", dijo la legendaria actriz e incansable activista.

"Pueden cambiar nuestros corazones y nuestras mentes. Pueden ayudarnos a ver al otro de una manera diferente", añadió.

Fonda, que acudió al escenario de los Globos de Oro en Los Ángeles (hay otro en Nueva York), citó como ejemplos recientes que "Minari" le ayudó a entender la perspectiva de los inmigrantes y apuntó que con películas como "Judas and the Black Messiah" aumentó su empatía por el racismo que sufre la población negra.

"Las historias realmente pueden cambiar a la gente", dijo Fonda, que asimismo instó a Hollywood a hacer "un esfuerzo" por la diversidad y la inclusión para que todas las voces tengan las mismas opciones de escucharse.

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) premió a Fonda no solo por su espléndida carrera en el cine (tiene dos Óscar por "Klute", 1971, y "Coming Home", 1978) sino también por su larguísima trayectoria como activista, que en los últimos años se ha enfocado en la lucha contra la crisis climática.

El premio Cecil B. deMille, que distingue una gran trayectoria en la gran pantalla, ha reconocido en el pasado a estrellas como Meryl Streep, Robert De Niro, Audrey Hepburn, Harrison Ford, Jodie Foster, Sophia Loren, Sidney Poitier, Steven Spielberg, Denzel Washington y Robin Williams.

Fonda recibió el testigo como premio Cecil B. deMille de Tom Hanks, quien fue el homenajeado con la misma distinción en la gala de 2020.

La 78 edición de los Globos de Oro, que se retrasó dos meses debido a la crisis del coronavirus, se está celebrando hoy con Amy Poehler y Tina Fey como maestras de ceremonias de una gala en gran medida virtual debido a la pandemia.