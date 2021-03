Irán rechaza la propuesta europea de celebrar una reunión informal con EE.UU.

EFE/EPA/HO/Archivo

Teherán, 1 mar (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Irán considera que "no es el momento propicio para celebrar la reunión no oficial" propuesta por la Unión Europea (UE) con la presencia de Estados Unidos para tratar el contencioso nuclear.

El portavoz de Exteriores, Said Jatibzadeh, justificó su rechazo en "las recientes posturas y movimientos de EE.UU. y los tres países europeos", en alusión a Francia, Reino Unido y Alemania, signatarios del acuerdo nuclear de 2015 (JCPOA, en sus siglas en inglés).

"No ha habido cambios en el comportamiento de EE.UU.", según el comunicado publicado anoche, en el que se acusa a la administración de Joe Biden de continuar con "la política fallida de máxima presión de (Donald) Trump".

El portavoz iraní denunció asimismo que EE.UU. "tampoco ha declarado su compromiso con la implementación de todas sus obligaciones bajo el JCPOA y la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU".

"El camino a seguir es bastante claro: EE.UU. debe poner fin a sus sanciones ilegales y unilaterales y volver a sus compromisos con el JCPOA", del que Washington se retiró en 2018, indicó la nota.

El alto representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, propuso el pasado mes que EE.UU acuda como invitado a una reunión informal con Irán y los otros signatarios del pacto nuclear (Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania).

Las autoridades persas anunciaron en un par de ocasiones que estaban estudiando y revisando esta opción, aunque insistieron en que el primer paso lo ha de dar Washington y en que el JCPOA no es renegociable.

"La República Islámica de Irán responderá a las acciones con acciones, y así como regresará a sus compromisos del JCPOA con la eliminación de las sanciones, también responderá de la misma manera a todas las medidas y comportamientos hostiles", advirtió Jatibzadeh.

Al respecto, el portavoz precisó que este asunto "no necesita negociación ni resolución de la Junta de Gobernadores (del Organismo Internacional de la Energía Atómica)".

La Junta de Gobernadores del OIEA debate a partir de hoy las inspecciones del controvertido programa nuclear iraní, limitadas desde la semana pasada, cuando Teherán suspendió la aplicación del Protocolo Adicional, que permitía acceso a los inspectores sin previo aviso.

El jefe de la Agencia de Energía Atómica de Irán, Alí Akbar Salehí, advirtió ayer de que dará "una respuesta adecuada" si la Junta de Gobernadores adopta en su próxima reunión una resolución en contra de Teherán, como ha propuesto Washington.

La tensión entre Teherán y Washington ha vuelto a escalar, al margen de lo nuclear, tras el bombardeo estadounidense del pasado viernes contra posiciones de milicias apoyadas por Irán en el este de Siria.