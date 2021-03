Infinity Esports mantiene el liderato en la Liga latina de League of Legends

Fotografìa cedida este domingo del equipo Infinity Esports en la Liga Latinoamérica de League of Legends. EFE/Riot Games/

México, 28 feb (EFE).- El equipo costarricense Infinity Esports mantuvo este domingo el liderato del torneo Apertura 2021 de la Liga Latinoamérica de League of Legends (LLA) al cerrar la quinta semana de competencia con ocho puntos en la clasificación.

A pesar de caer este domingo ante Furious Gaming, Infinity se las arregló para continuar por segunda semana consecutiva en el primer puesto de la tabla de la LLA por un triunfo ante Isurus el sábado.

En contra de La Calavera, Infinity dejó ir el triunfo que les perteneció hasta el juego medio en el que mantuvieron un juego agresivo.

Sin embargo, Furious remontó a partir del minuto 26 cuando el argentino Nicolás 'TopLop' Marinoni concretó un doble asesinato por el carril inferior que le permitió a la organización argentina hacerse del barón nashór y terminar la partida por el centro.

Estral no tuvo problemas para vencer a Isurus en 30 minutos. Los faraones se apoderaron de los primeros dos dragones de la partida y en 20 minutos sacaron una ventaja considerable de oro de 3.000, que les otorgó potencia.

Con ello, iniciaron su presión en el mapa para limpiar de torretas e inhibidores por el carril central e inferior y un exterminio en el minuto 28 le dio a Estral el barón nashór y el alma de dragón de las nubes, mejoras suficientes para terminar al tiburón.

El chileno Bastián 'IceBox' Almonacid, con cinco asesinatos, encabezó la primera victoria en el torneo de Kaos Latin Gamers (KLG), que derrotó al campeón Rainbow7.

El juego fue parejo, pero siempre con un KLG con una propuesta atrevida ante el último monarca, que no respondió a una pelea por equipos en el juego tardío, en la que el rinoceronte despachó a tres de los cinco jugadores de Rainbow7, acción que condenó al arcoiris.

XTEN obtuvo una ordenada victoria ante All Knights en 34 minutos. Los arqueros sacaron ventajas desde los primeros instantes, con un ofensivo del argentino Maximiliano 'Unforgiven' Utrero que cerró el juego como siete asesinatos.

Con 19 minutos, la supremacía en el oro para XTEN ya era de 5.000, y con ayuda de dos heraldos abrió el mapa por los carriles superior y central, por donde se terminó la partida en una pelea por equipos en la que la que los arqueros, impulsados por el alma de dragón de las montañas, acribillaron a cuatro de los cinco elementos rivales.

Tabla de posiciones tras la quinta semana

Equipo Puntos

Infinity Esports 8

All Knights 7

Furious Gaming 7

Estral Esports 6

XTEN Esports 5

Rainbow7 4

Isurus 2

Kaos Latin Gamers 1.