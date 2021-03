Honduras.- Una cuarta parte de los diputados hondureños piden la dimisión inmediata del presidente Juan Orlando Herández

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



Un grupo de 34 diputados del Congreso Nacional de Honduras han apoyado este lunes la petición de dimisión inmediata e irrevocable del presidente del país, Juan Orlando Hernández, a quien responsabilizan de actos de corrupción y de una mala gestión de la pandemia de coronavirus. Hernández está siendo investigado por narcotráfico en Estados Unidos.



La iniciativa parte del congresista del Partido Innovación y Unidad (PINU) Luis Redondo y cuenta con el apoyo de los demás electos por esta formación, la mayoría de los legisladores de Libertad y Refundación (Libre) y un parlamentario del Partido Liberal, informa la prensa hondureña. Además, el documento está firmado por el vicepresidente del Congreso, Enrique Medina Yllescas.



Los firmantes denuncian la "negligencia continuada y acentuada" de Hernández "en perjuicio del pueblo con el mal manejo de la pandemia de la COVID-19 y la evidente precariedad en el sistema nacional de salud sumado a ello los condenables actos de corrupción a gran escala en el manejo de los recursos destinados para la salud en Honduras".



La iniciativa ha tomado forma de proposición no de ley, por lo que no es jurídicamente vinculante. Cuenta con el apoyo del Colegio Hondureño de Economistas, la Coalición Anticorrupción de Honduras, el partido Todos Somos Honduras, el Frente de Abogados, la Plataforma Nacional de Políticos Negros y la Convergencia Contra el Continuismo y Movimiento Patria.



Hernández está siendo investigado por narcotráfico por la Fiscalía de Nueva York después de trascender que el narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez financió la campaña presidencial de Hernández de 2013 a cambio de protección y de evitar una posible extradición.



La Fiscalía de Nueva York ha señalado que Hernández no solo recibió 25.000 dólares (20.600 euros) por parte de Fuentes Ramírez a cambio de protección, sino que además habría malversado fondos estadounidenses a través de organizaciones fraudulentas sin ánimo de lucro.



El nombre de Hernández ya había salido en anteriores investigaciones de la justicia de Estados Unidos, después de que en el juicio contra su hermano, Tony Hernández --declarado culpable en octubre de 2019 por delitos de tráfico de drogas y de armas--, los fiscales aseguraran que éste habría servido de intermediario entre el famoso narcotraficante mexicano Joaquín 'El Chapo' Guzmán y el presidente hondureño en la entrega de un millón de euros.