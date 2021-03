Homenajean a la leyenda de la televisión Norman Lear en los Globos de Oro

2019 British Academy Britannia Awards - Llegadas - Beverly Hills, California, EEUU, 25 de octubre de 2019 - Norman Lear. Foto de archivo. REUTERS/Mario Anzuoni

Por Lisa Richwine

LOS ÁNGELES, 28 feb (Reuters) - El pionero de la televisión Norman Lear, creador de comedias innovadoras como "All in the Family" y "One Day at a Time", recibió el domingo un premio a la trayectoria en la ceremonia de los Globos de Oro.

Lear, de 98 años, fue homenajeado con el Premio Carol Burnett, un galardón establecido en 2018 por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, el grupo que entrega los Globos de Oro.

En declaraciones hechas a través de un video en la ceremonia virtual de este año, Lear dijo que estaba emocionado de aceptar un premio que lleva el nombre de Burnett, quien dijo que "me ha hecho reír más fuerte" que ninguna otra persona.

"Estoy convencido de que la risa te suma tiempo de vida", dijo Lear.

"Cerca de los 99, nunca he vivido solo", dijo. "Nunca me he reído solo. Y eso tiene tanto que ver con estar aquí hoy como cualquier otra cosa que yo sepa", agregó.

Como guionista y productor, Lear fue la fuerza detrás de varios programas que dominaron las pantallas de televisión estadounidenses en las décadas de 1970 y 1980. Su trabajo a menudo abordaba temas sociales como raza y aborto que rara vez eran debatidos en la televisión en esa época.

Además de "All in the Family" y "One Day at a Time" los éxitos de Lear incluyeron "Maude", "Sanford and Son", "The Jeffersons", "Good Times" y la parodia de telenovela "Mary Hartman, Mary Hartman". Se retiró de la televisión en 1980 y fundó el grupo activista liberal People for the American Way.

En 2017, Lear regresó a la televisión como productor en una reposición de "One Day at a Time" que debutó en el servicio de streaming Netflix.

(Reporting by Lisa Richwine; editado en español por Lucila Sigal)