Hilaria y Alec Baldwin dan la bienvenida a su sexto hijo

El actor estadounidense Alec Baldwin (i) y su esposa Hilaria Baldwin. EFE/JIMMY MORRIS/Archivo

Nueva York, 1 mar (EFE).- Hilaria y Alec Baldwin dieron la bienvenida a su sexto hijo con una foto de la instructora de yoga publicada en las redes sociales en la que aparece la nueva adición a la familia.

Aunque la pareja, que se casó en 2012, no ofreció detalles del nacimiento ni confirmó con un comunicado la noticia, varios medios locales especializados en entretenimiento aseguran haber recibido información de que el bebé recién nacido que aparece en la instantánea es su sexto hijo.

Bajo la foto, Hilaria Baldwin publicó una escueta descripción en la que aparece el número 7 seguido de un corazón, en supuesta referencia a sus seis hijos más la hija que comparten Alec Baldwin y Kim Basinger, Ireland Baldwin, de 25 años.

Hilaria Baldwin, que en los últimos meses ha rebajado su presencia en las redes después de haber recibido fuertes críticas por haber dado a entender que tenía origen español pese a haber nacido en EE.UU. y no tener ninguna conexión genética con España, tuvo a su último hijo, Eduardo, hace menos de 6 meses, por lo que el último niño podría haber llegado a la familia a través de un vientre de alquiler o de una adopción.

Después de sufrir dos abortos en 2019, Hilaria dio a luz a Eduardo en septiembre de 2020, pero en abril de ese año ya habló de otra posible expansión de la familia en una entrevista con Us Weekly.

"A estas alturas, ¿quién sabe? No lo sé. Pensaba que iba a tener un hijo y ahora, de repente, tengo una enorme prole", declaró entonces.

La primera hija de Hilaria y Alec Baldwin, Carmen, tiene 7 años, a la que siguen Rafael, de 5, Leonardo, de 4, Romeo de 2, y Eduardo, de 5 meses, mientras que aun se desconoce el nombre del nuevo miembro.