Georgia.- Michel busca acercar posiciones entre Gobierno y oposición en Georgia para resolver la crisis abierta

BRUSELAS, 1 (EUROPA PRESS)



El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha pedido rebajar la tensión en Georgia y buscará que el Gobierno y la oposición acerquen posturas en un encuentro esta noche auspiciado durante su viaje a la región.



En una rueda de prensa desde Tiflis, junto al nuevo primer ministro, Irakli Garibashvili, el presidente del Consejo Europeo ha indicado que ejercerá de mediador en un encuentro esta noche con ambas partes, reiterando que la UE está lista para apoyar un proceso de diálogo con el que se pueda desenredar la situación, pero, en todo caso, ha recalcado que son el Gobierno y la oposición quienes tienen que "jugar un rol positivo para dar pasos en la buena dirección".



"Ha llegado la hora de moverse de la facilitación a la mediación y relanzar el diálogo político", ha defendido Michel, insistiendo en que no espera que el encuentro sirva para resolver la crisis pero sí para que las partes se comprometan con el diálogo y empiecen a vislumbrar una salida.



La iniciativa del ex primer ministro belga llega en medio de la crisis abierta tras el encarcelamiento del principal líder de la oposición, Nikanor Melia. El caso se llevó por delante al primer ministro georgiano, Giorgi Gajaria, ante la falta de acuerdo en el seno de su partido sobre este asunto.



"La polarización política debe parar. El Gobierno debe demostrar un liderazgo responsable y la oposición debe afrontar los desafíos y comprometerse constructivamente con los intereses de Georgia", ha señalado.



Igualmente, ha recalcado que la perspectiva europea de Tiflis está en juego y depende de que la estabilidad del país. "Espero que podamos avanzar porque será bueno no solo para Europa, sino para los ciudadanos georgianos", ha insistido.



Los acontecimientos se han precipitado en Georgia y coinciden con la presencia de Michel, que visita el país como parte de su gira por la región, tras estar en Moldavia y antes de ir a Ucrania. El viaje de Michel se interpreta como un espaldarazo a los vecinos orientales de la UE en un momento en el que la relación entre Bruselas y Moscú se ha deteriorado por el caso de Alexei Navalni.



El líder del Movimiento Nacional Unido (UNM) fue detenido hace una semana en relación con unos incidentes durante una manifestación en junio de 2019. Melia fue arrestado por fuerzas especiales que irrumpieron en la propia sede de su partido y detuvieron a otra veintena de dirigentes.