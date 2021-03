Fiscalía imputa a exministra boliviana por compra irregular de respiradores

Fotografía del 19 de mayo de 2020 que muestra la entrega de respiradores comprados en España por el Gobierno interino de Bolivia, durante un acto en Santa Cruz (Bolivia). . EFE/ Juan Carlos Torrejón/Archivo

La Paz, 1 mar (EFE).- La Fiscalía Departamental de La Paz imputó formalmente a la exministra interina de Salud Eidy Roca por el caso de una supuesta compra irregular de respiradores chinos en el Gobierno transitorio de la expresidenta de Bolivia Jeanine Áñez.

La exministra es acusada de delitos como contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes por la compra de más de 300 respiradores chinos con presunto sobreprecio en medio de la primera ola de la pandemia del coronavirus en el país.

El fiscal departamental de La Paz, Marco Antonio Cossío, manifestó que dentro de esta investigación se presume que existe un daño económico al Estado equivalente a 862.000 dólares, según un boletín de la Fiscalía General del Estado.

En tanto la Comisión de Recepción identificó 40 observaciones a los equipos chinos que "no cumplían con las especificaciones técnicas que propuso la empresa ofertante".

"Se firmó una enmienda para hacer una ingeniería del valor que pretendía reformular nuevamente toda la especificación técnica, precios unitarios y plazos en el cronograma de entrega, lo que en la práctica y legalidad representa hacer un contrato absolutamente nuevo", indicó Cossío citado en el boletín.

La firma de esta enmienda presuntamente "contradice las condiciones del contrato principal", con lo que probablemente se provocó el daño económico al Estado, según el Fiscal Anticorrupción, Marcos Villa.

"Tenía el deber jurídico de servidora pública de corroborar que estos ventiladores reúnen las condiciones técnicas para la Unidad de Terapia Intensiva que se solicitaron", señaló Villa.

Además anunció que en la audiencia de medidas cautelares pedirán la detención preventiva de la exministra.

Roca publicó la pasada semana en su cuenta de Twitter una carta en la que señala que ella "no participó en el proceso de contratación" de estos equipos chinos ya que en ese momento no cumplía las funciones de Ministra.

"No entiendo porqué se me vincula a este tema, ya que asumí el Ministerio en momento de grave crisis del Ministerio de Salud, después del alejamiento del exministro Marcelo Navajas y para entonces ya había llegado el primer lote de respiradores chinos" señala una parte de la misiva compartida en ese entonces.

El caso se abrió en 2020 por un presunto sobreprecio en la compra de 324 respiradores, cada uno se adquirió por más de 30.000 dólares durante el Gobierno transitorio.

Otro caso similar es una compra con supuesto sobreprecio en España de respiradores para hospitales, un caso de presunta corrupción en el Gobierno de Áñez que también la justicia investiga.