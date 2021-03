Expertos reclaman más ambición para evitar la "catástrofe climática"

Imagen de Tatiana Nuño, de Greenpeace España. EFE

Madrid, 1 mar (EFE).- Representantes de la sociedad civil han coincidido en que gobiernos y ciudadanos deben aumentar su ambición y su esfuerzo para alcanzar la neutralidad de emisiones en 2050 y han asegurado que la COP26 debería servir de "revulsivo" para evitar "la catástrofe climática".

Más ambición en la reducción de emisiones y lograr los objetivos que aconseja la ciencia, es la conclusión a la que han llegado los representantes de ONG y expertos en medioambiente que este lunes han participado en el foro online "El camino a la COP26: un año de recuperación y ambición", organizado por la embajada británica en España.

En el encuentro se han celebrado tres mesas de debate de cara a la celebración en noviembre próximo de la COP26, una de las cuales ha analizado las prioridades de la sociedad civil en esa cita que, según los participantes, debería servir de "catalizador" de todos los estamentos para alcanzar el objetivo de neutralidad climática.

Para Mar Asunción Higueras, Responsable de Programa Clima y Energía de WWF España, "no es posible" pasar de la reducción actual del 1% de los gases efecto invernadero al 45% y quedarnos por debajo del 1,5 grados de aumento de la temperatura global "sin un cambio de paradigma".

"La COP26 es el examen principal contra el cambio climático, en el que todos nos examinamos y en el que todos deberíamos aprobar porque está en juego nuestro futuro", ha argumentado Víctor Viñuales, director ejecutivo de ECODES y miembro de la secretaria ejecutiva de la Comunidad #PorElClima.

Por su parte, Tatiana Nuño, responsable de Campañas de Cambio Climático de Greenpeace España, ha argumentado que la Conferencia de Naciones Unidas por el Cima debería organizarse en torno a "las normas más estrictas de sostenibilidad ambiental" y desde Fridays for Future su portavoz en España, Diego Ferraz, ha reclamado que la COP26 sirva para llegar a "acuerdos vinculantes" que permitan cumplir el Acuerdo de París y que la cita "no se parezca nada a la COP25 que fue un fracaso".

Según Joaquín Nieto, director de la Oficina de la Organización Internacional de Trabajo para España (OIT), se necesitan 100.000 millones al año de financiación para alcanzar los objetivos climáticos y acabar con la crisis que ha generado la pandemia, a la que "el mundo del clima también debería responder".

Isabel Buschell, directora en España de Transport & Environmen, ha abogado por su parte por eliminar los vehículos de combustión antes de 2035 y aumentar las ciudades que se comprometen a alcanzar la neutralidad en los próximos 20 años.

Los participantes en la mesa redonda han admitido que la ley de Cambio Climático que se tramita en el Congreso es una oportunidad para España, pero han incidido que nuestro país y todos los demás deben "aumentar mucho más la ambición" para frenar el calentamiento global y aprovechar los fondos de recuperación europeos para alcanzar esos objetivos.

"La ley de Cambo Climático es la mayor palanca que tenemos para construir una economía neutra en carbono, pero es insuficiente y llega tarde" ha sostenido Diego Ferraz, que ha exigido a las multinacionales energéticas un "lavado de cara verde" porque "sin justicia social no hay justicia climática".

Eliminar los vehículos de combustión lo antes posible, incentivar los de 0 emisiones y dejar de subvencionar los combustibles fósiles, son soluciones brindadas por Isabel Buschell, mientras que para el representante de la OIT no hay que olvidar a los países que no son Europa y que necesitan también financiación para reducir la huella de carbono y que la reducción de emisiones tenga en verdad efectos globales.

De cara a la COP26, las distintas organizaciones sociales están preparando iniciativas como una huelga "contra la inacción climática" convocada por Fridays For Future el próximo 19 de marzo; trabajos conjuntos con sindicatos, agentes sociales y políticos desde la OIT; mesas de dialogo e intercambio de experiencias antes y durante la conferencia, o diversas acciones en redes sociales para concienciar a la sociedad civil de que su implicación también importa.

"Hace falta un aumento de ambición, redoblar los esfuerzos. Hay que pedir a los que pueden que hagan lo que pueden y a los que pueden menos, que se adapten" ha sido el mensaje final de Joaquín Nieto, mientras que Tatiana Nuño ha aseverado: " estamos a tiempo de evitar un catástrofe climática y hay que sumar esfuerzos porque nos va la vida en ello". EFE

pss/cc