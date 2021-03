Eva González desvela cómo celebrarán el cumpleaños de su hijo Cayetano

29/01/2020 Eva González, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 1 (CHANCE)



Eva González se ha convertido, no sólo por su estilo y su belleza sino también por sus lágrimas de emoción, en la gran protagonista de la entrega de las Medallas de Oro de Andalucía en el Día de dicha Comunidad. Espectacular con una coleta que marcaba sus facciones y un traje blanco de líneas puras que destacaba su espectacular silueta, la modelo nos ha contado qué proyectos profesionales tiene y cómo celebrarán, Cayetano Rivera y ella, el cumpleaños de su hijo Cayetano, que el próximo 4 de marzo cumplirá tres añitos.



Muy emocionada por la crisis sanitaria que estamos viviendo a causa de la pandemia del Covid, pero convencida de que "saldremos de esta", la sevillana nos ha contado que, "ahora tengo el estreno de "La Voz Kids" y "espero que sea muy pronto y que ya empecemos a grabar la siguiente temporada de La Voz".



Acerca del complicado momento laboral que está atravesando Cayetano, la modelo intenta quitar hierro al asunto asegurando que "en esto no hay unos más afectados que otros, sí que los hay, todos estamos afectados por esta situación". "Él al pertenecer al mundo de la cultura y del arte, en sitios donde hay un espectáculo y mucha masificación de gente, evidentemente ahora mismo no hay corridas de toros y su profesión se ve afectada, igual que hay cientos de profesiones que se están viendo afectadas", señala.



Sin embargo, Cayetano afronta el futuro con optimismo y Eva desvela que se encuentra "bien". Ya de lleno con los preparativos del cumpleaños de su hijo Cayetano, que en sólo tres días celebra su tercer cumpleaños, la presentadora nos cuenta cómo lo celebrarán: "La celebración que va a poder ser es con cuatro personas. Nosotros y ya está. Lo celebraremos nosotros solos y con las mascarillas, como he hemos estado todo este tiempo".