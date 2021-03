El novio de Alejandra Rubio, Álvaro Lobo, al margen de su nuevo enfrentamiento con Carmen Borrego

29/08/2020 Alejandra Rubio y Álvaro Lobo en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 1 (CHANCE)



Cuando pensábamos que la paz volvía a reinar en la familia Campos, Alejandra Rubio y Carmen Borrego han descubierto, con un tenso intercambio de reproches en directo en "Viva la vida", que no es así y que su enfrentamiento no está olvidado como todos pensábamos y como tía y sobrina nos hicieron creer.



Cansada de que menosprecien sus opiniones y palabras, Alejandra vivía una de sus tardes más complicadas en televisión y, después de romperse por la presión, ponía rumbo a su domicilio, donde la esperaba el que se ha convertido en su gran apoyo, su novio, Álvaro Lobo. La pareja, que retomó su relación el pasado verano, atraviesa por uno de sus mejores momentos, aunque viven su amor al margen de las cámaras.



Y es que Lobo es una persona muy discreta, y, alérgico a la fama, prefiere no hablar de las polémicas que envuelven a Alejandra y a su familia. Hemos visto al Dj entrando en el domicilio donde vive con la hija de Terelu y, muy serio, ha evitado contarnos cómo se encuentra la joven después de su último y tenso encontronazo con su tía Carmen.