El argentino Vuletich, encabeza la clasificación de goleadores del fútbol en Colombia

En la imagen un registro de Hernán Darío "el Bolillo" Gómez, director técnico del club colombiano de fútbol Medellín. EFE/Luis Eduardo Noriega/Archivo

Bogotá, 28 feb (EFE).- El argentino Agustín Vuletich anotó su sexto gol con Independiente Medellín, que este domingo igualó 1-1 con Envigado en la décima jornada de la liga colombiana, que lidera Deportivo Cali.

Vuletich, que llegó al fútbol colombiano en 2018 a jugar con Águilas Doradas, es pieza fundamental en el esquema del Medellín dirigido por Hernán Darío Gómez. En diez partidos el argentino ha marcado seis goles y su escolta es el colombiano Jarlan Barrera con cinco anotaciones.

- Resultados de la décima jornada:

. Domingo

Envigado 1 -Ind. Medellín 1

Deportes Tolima 1 - Águilas Doradas 0

. Sábado

La Equidad 2 - Boyacá Chicó 1

Patriotas 1 - Junior 0

- Clasificación: PJ PG PE PP GF GC PTS

.1. Deportivo Cali 9 6 3 0 10 4 21

.2. Deportes Tolima 8 6 2 0 14 3 20

.3. La Equidad 10 5 3 2 10 7 18

.4. Santa Fe 8 5 2 1 6 3 17

.5. Junior 10 5 1 4 11 10 16

.6. Ind. Medellín 10 4 4 2 8 6 16

.7. Atlético Nacional 8 4 2 2 14 8 14

.8. Jaguares 9 4 2 3 11 8 14

.9. Millonarios 7 4 1 2 11 7 13

10. Atl. Bucaramanga 9 3 2 4 8 8 11

11. Deportivo Pasto 8 2 4 2 8 9 10

12. Patriotas 8 3 1 4 9 10 10

13. Envigado 10 1 6 3 8 11 9

14. América de Cali 7 1 5 1 6 6 8

15. Águilas Doradas 9 1 4 4 6 10 7

16. Once Caldas 8 1 3 4 8 10 6

17. Boyacá Chicó 9 1 1 7 5 12 4

18. Deportivo Pereira 9 0 3 6 7 17 3

19. Alianza Petrolera 8 0 3 5 4 17 3

- Clasificación de goleadores:

Con 6: Agustín Vuletich (ARG-Independiente Medellín)

Con 5: Jarlan Barrera (Atlético Nacional)

Con 4: David Lemos (Once Caldas), Jefferson Duque (Atlético Nacional), Anderso Plata (Deportes Tolima) y Cristian Arango (Millonarios).

Con 3: Diego Herazo (La Equidad), Fernando Uribe (Millonarios), Jesús David Arrieta (Patriotas), Miguel Ángel Borja (Junior), Miguel Borja y Teófilo Gutiérrez (Junior) y Juan Sebastián Herrera (Deportivo Pasto).

- Partidos de la décima primera jornada:

05.03: Independiente Medellín-La Equidad, Junior-Atlético Bucaramanga.

06.03: Once Caldas-Deportivo Cali, Águilas Doradas-Atlético Nacional.

07.03: América de Cali-Deportivo Pereira, Jaguares-Patriotas, Boyacá Chicó-Deportes Tolima.

08:03: Independiente Santa Fe-Deportivo Pasto, Alianza Petrolera-Millonarios.