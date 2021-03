El argentino Enzo Gutiérrez llega con "expectativa e ilusión" a la U de Perú

En la imagen el delantero argentino Enzo Gutiérrez (C) EFE/ Elvis González/Archivo

Lima, 1 mar (EFE).- El delantero argentino Enzo Gutiérrez afirmó este lunes que llega con "mucha expectativa e ilusión" al Universitario de Deportes, equipo con el que este año disputará la Liga 1 peruana y la Copa Libertadores.

"Me siento muy bien, con muchas ganas. Me quiero adaptar lo más rápido posible al equipo. Tengo mucha expectativa e ilusión de que podamos cumplir nuestras metas y quiero hacer un gran trabajo", afirmó Gutiérrez durante su presentación como nuevo refuerzo del popular equipo peruano que dirige su compatriota Ángel Comizzo.

Gutiérrez, quien llegó a Lima la semana pasada pero debió cumplir con la cuarentena sanitaria ordenada por las autoridades peruanas, remarcó que "la obligación de los equipos grandes es salir campeón".

"Voy a trabajar duro para ir partido a partido y conseguir los objetivos", comentó sobre sus expectativas con el actual subcampeón del fútbol peruano.

Para el centro delantero, de 34 años, esta será su segunda experiencia en el fútbol peruano, al que llegó por primera vez en 2007 procedente del Boca Juniors para jugar por el Universidad San Martín, con el que ganó el título nacional de ese año antes de partir al fútbol chileno.

Tras jugar en el Universidad de Chile y en el Millonarios de Colombia, recaló en el Santiago Wanderers chileno, donde jugó durante cuatro temporadas y logró gran afinidad con sus seguidores.

Gutiérrez admitió, en ese sentido, que este año "le costó" tomar la decisión de dejar al Santiago Wanderers porque la gente le "demostraba mucho cariño".

"Sin embargo, el proyecto de Universitario y la Copa Libertadores me hizo tomar la decisión", remarcó el atacante, quien tendrá en la U la difícil misión de reemplazar al delantero uruguayo Jonathan dos Santos, el goleador del equipo del año pasado, que pasó al Querétaro de México.

Al respecto, el atacante aseguró que no siente "presión porque tenga que reemplazar a alguien, sino por estar en un club grande y representarlo para alegría de la institución y los hinchas".

"Mi mayor virtud es la técnica, recogerme y asociarme con mis compañeros. Soy centro delantero y tengo la obligación de hacer goles. También he jugado de enganche", detalló sobre sus cualidades futbolísticas.

Gutiérrez integrará la legión extranjera de la U de este año con el creativo uruguayo Hernán Novick, el delantero panameño Alberto Quintero, el media punta uruguayo Luis Urruti y el defensa uruguayo Federico Alonso.