EEUU aumenta la presión sobre Arabia Saudita por el asesinato de Khashoggi

Estados Unidos instó este lunes a Arabia Saudita a tomar más medidas contra los responsables del asesinato en 2018 del periodista Jamal Khashoggi, en un momento en que Washington suscita cada vez más críticas por no haber castigado al príncipe heredero de Riad por su implicación en ese crimen.

Un informe desclasificado de los servicios de inteligencia estadounidenses, publicado el viernes, acusa al príncipe heredero, Mohamed bin Salmán, de haber "validado" el asesinato del periodista saudí.

Khashoggi, un colaborador del diario The Washington Post que residía en Estados Unidos, fue atraído al consulado saudita de Estambul, donde unos individuos lo estrangularon y desmembraron su cadáver.

Siete de las 15 personas que volaron hasta Estambul para la operación contra Khashoggi formaban parte de la Fuerza de Intervención Rápida, una unidad de élite saudita, según el informe de inteligencia, clasificado durante la presidencia de Donald Trump, estrecho aliado de Riad.

"Exhortamos a Arabia Saudita a desmantelar ese grupo", declaró este lunes el portavoz de la diplomacia estadounidense, Ned Price, ante la prensa.

Estados Unidos ya sancionó a la Fuerza de Intervención Rápida, pero se negó a castigar a Bin Salmán para evitar una ruptura de sus relaciones con Riad.

El informe divulgado el viernes apunta, sin embargo, directamente al príncipe saudita.

Esa unidad "existe para proteger al príncipe heredero, sólo responde ante él y ya participó directamente, antes de eso, en operaciones para acallar a disidentes en el reino y en el extranjero por orden del príncipe heredero", escribieron los servicios de inteligencia.

Sus miembros "no habrían participado en la operación contra Khashoggi sin la autorización de Mohamed bin Salmán", añadieron.

- "Extremadamente problemático" -

La administración de Joe Biden reclamó a Riad "reformas institucionales sistémicas, así como mecanismos de control para lograr que las actividades y operaciones contra los disidentes cesen", según Price.

El portavoz pidió asimismo a las autoridades saudíes que hagan más por los derechos humanos.

"Exhortamos a Arabia Saudita a tomar medidas adicionales para levantar la prohibición de viaje" impuesta a militantes liberados hace poco, dijo.

El presidente Biden, que había prometido antes de su elección que los dirigentes sauditas rendirían cuentas por la muerte de Khashoggi, recibe ahora críticas por la timidez de su respuesta.

Varios congresistas demócratas le piden que sancione a Mohamed bin Salmán, una exigencia compartida por la novia turca del periodista asesinado, Hatice Cengiz, que considera "imperativo" que el príncipe heredero sea "castigado sin tardanza".

"Opino que es extremadamente problemático o incluso peligroso reconocer la culpabilidad de alguien para transmitirle a continuación que no se hará nada contra él", dijo en Ginebra la relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Agnès Callamard.

El gobierno estadounidense ha intentado justificar su postura hacia ese aliado clave en Oriente Medio.

"Pensamos que podemos influenciar más esa colaboración con un reajuste en lugar de una ruptura", dijo el Departamento de Estado.

La Casa Blanca volvió a mencionar una regla no escrita, no siempre aplicada, según la cual Estados Unidos no sanciona a los dirigentes de los países con los que mantiene relaciones diplomáticas.

Ante numerosas preguntas de la prensa, la portavoz de la presidencia, Jen Psaki, dijo que Washington no excluye tomar medidas contra Bin Salmán en el futuro.

Price también sugirió la posibilidad de añadir al príncipe, que dirige de facto el reino, a la lista de los sauditas vetados en el territorio estadounidense.

El portavoz de la diplomacia estadounidense reiteró, sin embargo, que su país apoya a Riad ante los ataques de grupos proiraníes y recalcó que ese respaldo había permitido que los sauditas desbaratasen un ataque de los rebeldes hutíes de Yemen durante el fin de semana.

fff/vgr/gma/yow