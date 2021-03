Dirigentes tunecinos se han vacunado gracias a Emiratos, denuncian diputados

EFE/EPA/MOHAMED MESSARA/Archivo

Túnez, 1 mar (EFE).- Diputados tunecinos denunciaron que altos responsables del Estado y de las fuerzas de seguridad han sido ya inmunizados contra la covid-19 gracias a un lote de vacunas enviado en secreto por Emiratos Árabes Unidos, al margen de las compras hechas al diversas farmacéuticas para la población que todavía no han llegado al país.

El escándalo coincidió hoy con nuevas cifras oficiales que indican que Túnez ha superado ya los 8.000 decesos por enfermedades asociadas al virus y los 233.000 positivos.

En un comunicado difundido a través de su página en redes sociales, el presidente de la comisión Parlamentaria para la reforma administrativa, la buena gobernanza y la lucha contra la corrupción, Badreddine Gammoudi, aseguró que es cierto que "un país del golfo Pérsico envió un lote de vacunas contra el coronavirus que fue distribuido entre altos funcionarios, políticos y responsables de seguridad".

El diputado independiente Yassine Ayari precisó, por su parte, que el embajador de Emiratos Árabes Unidos en Túnez ha admitido que su país envió un lote con un centenar de vacunas "como regalo" a la presidencia de la República.

"Después de que Radio Mad y mi colega Badreddine Gammoudi lo dijeran, el caso ya no es un secreto: sí, las vacunas han entrado en Túnez", señaló también a través de las redes sociales..

“No veo que el asunto en sí sea un escándalo o un problema: el presidente de la República, el jefe de Gobierno, los ministros de soberanía, los miembros del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, no son 'ciudadanos de a pie", afirmó.

En su opinión el problema "es la falta de transparencia" y el hecho de que la información se haya conocido a través de filtraciones: "¡cien dosis! ¿Quién las recibió? ¿Y sobre qué base? ¿Por qué tanta discreción?", se preguntó.

Túnez es uno de los países incluido en el programa COVAX de la Organización Mundial de la Salud (OMS), creado para hacer llegar las vacunas a países considerados pobres.