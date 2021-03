Costa de Marfil lanza la primera campaña de vacunación a través de COVAX

EFE/EPA/LEGNAN KOULA

Abiyán, 1 mar (EFE).- Costa de Marfil se convirtió hoy en el primer país en lanzar una campaña de vacunación en el marco del programa COVAX, impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), tras recibir más de 500.000 dosis del fármaco de AstraZeneca el pasado 26 de febrero.

"Ya me he vacunado y espero que todos los marfileños tengan la oportunidad de vacunarse contra esta enfermedad", declaró hoy tras la ceremonia de lanzamiento el ministro de la Promoción de la Juventud y el Empleo, Touré Mamadou.

También se vacunaron hoy otros altos cargos del país, como el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el general Lassina Doumbia, o el secretario general de la Presidencia, Patrick Achi, que fue el primero en representación del presidente, Alassane Ouattara, quien se encuentra en un viaje oficial en Francia.

Según informó el ministro de Salud e Higiene Pública, Eugène Aka Aouélé, este primer paquete se destinará a la vacunación del personal sanitario, las fuerzas de seguridad y los docentes y, durante la primera mitad del año el país recibirá más de dos millones de dosis de vacunas a través de COVAX.

Por otro lado, el presidente de Ghana, Nana Akufo-Addo, se convirtió hoy en la primera persona vacunada a través de este programa al recibir la solución de AstraZeneca junto a su esposa esta mañana en el Hospital Militar 37 de Accra, según informó él mismo a través de Twitter.

Ghana, que lanzará este martes su campaña de inmunización contra la covid-19, recibió el pasado 24 de febrero 600.000 dosis de AstraZeneca a través de COVAX, el primer envío de este mecanismo que busca distribuir 2.000 millones de dosis en el planeta, entre ellas 1.300 millones a países pobres.

Nigeria y Kenia se sumarán a partir de mañana a la lista de países en recibir vacunas de COVAX cuando lleguen este martes sus primeras dosis -3,92 millones y 1,02 millones, respectivamente-, según anunciaron las autoridades sanitarias de ambos países.

África es prácticamente el último de la fila en el mundo en cuanto a la distribución de las vacunas contra la covid-19.

Del total de 55 países miembros de la Unión Africana, tan sólo once han comenzado sus campañas nacionales de inmunización, sobre todo con vacunas de la farmacéutica estatal china Sinopharm: Marruecos, Egipto, Mauricio, Argelia, Seychelles, Guinea-Conakri, Guinea Ecuatorial, Zimbabue, Sudáfrica, Senegal y Costa de Marfil.

Depender de la solidaridad de COVAX, la cadena de frío de vacunas como la de Pfizer -que requiere una conservación a una temperatura de -70 grados centígrados-, y la traba de las patentes que impide producir la vacuna a países con capacidad para ello, como Sudáfrica y la India, son algunos de los obstáculos de África ante a la pandemia. E