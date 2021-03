Coronavirus.- Colombia suma más de 2,25 millones de casos de coronavirus tras detectar otros 3.555

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Salud de Colombia ha registrado en las últimas 24 horas 3.555 nuevos casos de coronavirus, con los que el país ya suma más de 2,25 millones de positivos.



En concreto, han sido 2.251.690 los colombianos que han contraído la enfermedad, siendo 2.148.249 los que han logrado sobreponerse, en contraposición a los 59.766 que no lo han conseguido y han fallecido.



El último balance ofrecido por las autoridades sanitarias refleja que en la última jornada se han expedido 2.799 altas hospitalarias, mientras que 106 pacientes contagiados con la COVID-19 han perdido la vida.



Por otro lado, la cartera de Salud colombiana ha comunicado que, a día de hoy, permanecen activos 36.659 casos.



Este domingo, el Gobierno colombiano ha informado de una nueva ampliación del cierre de los pasos fronterizos terrestres y fluviales del país, ya que esta medida expiraba el 1 de marzo, es decir, este lunes.



Así, según ha explicado Migración Colombia y recoge 'El Espectador', el cierre se extenderá tres meses más, por lo que concluirá el 1 de junio.



Colombia mantiene sus fronteras cerradas desde el 18 de marzo de 2020 y amplía este cierre para intentar controlar la expansión del coronavirus ya que "no podemos bajar la guardia", ha incidido el director general de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa Palacios.



"La COVID-19 no distingue entre nacionalidades y debemos seguir las recomendaciones de las autoridades de salud para poder superar juntos esta pandemia", ha agregado el funcionario.