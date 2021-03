Coronavirus.- Chile se aproxima a los 830.000 contagios con más de 20.000 muertos

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



Las autoridades sanitarias de Chile han informado de que el país ha detectado en el último día 4.082 nuevos casos de coronavirus, lo que sitúa el total en 829.770.



De estos nuevos contagios, según el último balance facilitado por el Ministerio de Sanidad, 2.732 presentan síntomas, mientras que otros 1.061 son asintomáticos y 289 no han sido aún notificados. En total son 20.660 las personas que han fallecido en el país a causa de la COVID-19, 88 de ellas en el último día.



Además, actualmente hay 24.466 casos activos, si bien 784.213 personas han logrado recuperarse. No obstante, ahora hay 1.675 pacientes hospitalizados, de los cuales 1.415 necesitan ventilación mecánica. Esto deja un total de 213 camas disponibles en las unidades de cuidados intensivos a nivel nacional.



Las cifras apuntan a más de 21.000 casos nuevos en los últimos cinco días. Así, la Región Metropolitana ha contabilizado más de 1.000 positivos por cuarta jornada consecutiva.



"Hay un aumento (de casos) y es por eso que tenemos que insistir en que el tiempo de relajo de vacaciones, que el tiempo de no cuidarse como lo han hecho algunos, ya terminó", ha aseverado durante una rueda de prensa el ministro de Sanidad, Enrique Paris.



También se han registrado altas cifras la Región del Biobío (552), La Araucanía (418) y Valparaíso (320). En este sentido, Paris ha alertado de la situación en estas zonas: "El virus sigue circulando en forma muy importante y debemos tomar todas las medidas".