Coronavirus.- Bélgica avisa a Bruselas: En ningún caso se deberá vincular vacunación y libre circulación en la UE

BRUSELAS, 1 (EUROPA PRESS)



La ministra de Exteriores de Bélgica, Sophie Wilmès, ha avisado este lunes a la Comisión Europea de que "en ningún caso" cree que se pueda vincular la vacunación contra el coronavirus y la libre circulación de las personas dentro de la Unión Europea, una idea sobre la que la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, ha dicho que presentará una propuesta legislativa este mismo mes.



"En opinión de Bélgica, en ningún caso se vinculará la vacunación con la libertad de movimiento en Europa. El respeto del principio de no discriminación es más fundamental que nunca puesto que la vacunación ni es obligatoria ni se ha generalizado su acceso", ha zanjado la jefa de la diplomacia belga.



Wilmès ha compartido así a través de Twitter la primera reacción de Bélgica al anuncio la Comisión Europea de que prepara una propuesta legislativa para crear un "Pase Digital Verde" para que los europeos puedan acreditar con un único documento estandarizado y 'online' si están vacunados contra el coronavirus, si tienen anticuerpos o si han dado negativo en un test reciente.



La que fuera primera ministra belga en funciones durante la primera ola de pandemia y ahora titular de Exteriores ha considerado "confuso" que Bruselas utilice la palabra "pase" para definir el certificado sobre el que trabaja porque no aclara el objetivo para el que se diseñaría.



Los detalles de la propuesta se conocerán el próximo 17 de marzo, según ha dicho el vicepresidente responsable de Salud y Seguridad en el Ejecutivo de Von der Leyen, Margaritis Schinas. El objetivo es que los líderes de los Veintisiete analicen y discutan la propuesta en la cumbre de los días 25 y 26 de marzo.



En este contexto, Wilmès ha apuntado que puede ser una "buena idea" contar con un sistema europeo "estandarizado" para que cada individuo pueda almacenar "distintas piezas de información" sobre su historial con el virus en un único documento digital, pero dejando claro que no debe estar ligado al derecho a moverse con libertad dentro de la UE.