Colón y Vélez líderes, River vence a Platense y Boca empata con Sarmiento

En la imagen, jugadores de Boca Juniors lamentan haber recibido un gol. EFE/Andrés Larrovere/Archivo

Buenos Aires, 28 feb (EFE).- Colón de Santa Fe y Vélez Sarsfield quedaron como líderes provisionales de sus respectivas zonas, mientras que River Plate logró un ajustado triunfo por 0-1 en su visita a Platense y Boca Juniors apenas igualó 1-1 como local ante Sarmiento de Junín, en los acontecimientos más destacados de la tercera jornada de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) argentina.

Colón derrotó el vienes por 0-3 a domicilio a Banfield, mientras que Vélez venció por 0-2 a Argentinos Juniors en el interzonal de la fecha para mantener la puntuación ideal en sus respectivos grupos.

En otros resultados de esta fecha, Independiente sufrió para derrotar por 1-0 a Gimnasia, Racing no salió del cero en su visita a Estudiantes en La Plata y Central Córdoba le propinó una goleada a domicilio por 0-4 a San Lorenzo en el 'Nuevo Gasómetro'.

River sufrió para vencer a Platense

Un tempranero gol de Matías Suárez a los nueve minutos de juego le bastó a un irregular River Plate para vencer al recién ascendido Platense por 0-1 y acomodarse en el Grupo A del torneo con seis unidades a tres del líder Colón.

Si bien no fue de las mejores actuaciones del equipo dirigido por Marcelo Gallardo, logró su segundo triunfo en fila que le permitió rehabilitarse de la caída en el debut frente a Estudiantes en La Plata.

Con la tranquilidad de estos dos triunfos, River irá este jueves por un nuevo título cuando enfrente a Racing Club en el Estadio Madre de las Ciudades de Santiago del Estero por la Supercopa Argentina de la temporada pasada, que fue pospuesta por la pandemia.

Boca logró un pálido empate como local ante Sarmiento

Boca Juniors, actual bicampeón del fútbol argentino, no pudo salir de un pobre empate 1-1 ante Sarmiento de Junín en su estadio, la Bombonera, y se quedó con cinco unidades a cuatro del líder Vélez Sarsfield.

Gabriel Alaniz abrió el marcador para el local y Lisandro López lo empató para un equipo de Miguel Ángel Russo que sufrió las lesiones de Eduardo Salvio y Carlos Izquierdo, que debieron abandonar el campo de juego en la primera etapa.

Sin un claro perfil de juego y sufriendo una anemia goleadora en sus delanteros, Boca sumó su segundo empate como local y apenas suma una victoria en sus últimas ocho presentaciones.

Independiente venció a Gimnasia pero sigue en busca de un patrón de juego

El Independiente de Julio César Falcioni obtuvo su segunda victoria por 1-0 y, si bien está bien posicionado en la Zona B de esa Copa de la Liga Profesional, sigue sin encontrar un estilo de juego y la asociación entre sus jugadores.

Un solitario tanto de Silvio Romero le valió al 'Rojo' para sumar tres puntos en casa ante Gimasia y repetir el mismo resultado que había logrado la semana pasada en Paraná ante Patronato con el tanto, en aquella ocasión, de Juan Manuel Insaurralde.

Tras esta victoria, Independiente es uno de los tres escoltas que tiene el líder Vélez junto con Lanús y Defensa y Justicia, aunque el 'Granate' recién se presentará este lunes por la tercera jornada como visitante ante Unión.

Racing empató sin goles ante Estudiantes y sigue sin ganar

Racing Club sigue sin poder ganar en la era de Juan Antonio Pizzi. Este domingo igualó sin goles ante Estudiantes de La Plata y suma dos empates y una derrota por el Grupo A de esta Copa de la Liga Profesional de Fútbol.

A la tensión por la falta de resultados, la 'Academia' tiene que sumar la preocupación por la salida del portero nacionalizado chileno Gabriel Arias, de cara a la definición de la Supercopa Argentina ante River Plate, que será el próximo jueves en Santiago del Estero.

Si bien Pizzi cambió de nombres y de esquema para este duelo no pudo doblegar a la férrea defensa de un Estudiantes que mantiene su invicto y con siete unidades es el único escolta del líder Colón.

San Lorenzo sufrió una dura goleada en la antesala del clásico

San Lorenzo perdió 0-4 ante Central Córdoba de Santiago del Estero y, además de cosechar su segundo revés consecutivo, sumó preocupaciones en la antesala del interzonal del sábado próximo ante Huracán en una nueva edición del clásico porteño.

Jonathan Bay, Milton Giménez, Carlo Lattanzio y Oscar Salomón convirtieron para el elenco santiagueño, que en 2019 ya le había ganado por 1-4 a este mismo rival en su anterior visita al estadio Pedro Bidegain conocido popularmente como 'Nuevo Gasómetro'.

Tanto el defensa central Diego Braghieri, incorporación del 'Ciclón' para esta temporada, como el técnico Diego Dabove auguraron una semana de mucho trabajo para poder preparar el duelo con Huracán luego de la pobre imagen futbolística que dejó el sábado por la noche.