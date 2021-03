Chile.- La revista 'Turia' rinde homenaje a Luis Sepúlveda, Manuel Chaves Nogales y Lucia Berlin en su nuevo número

01/03/2021 El historiador Philipp Blom. POLITICA ESPAÑA EUROPA ARAGÓN CULTURA 'TURIA'.



La revista cultural 'Turia', que edita el Instituto de Estudios Turolenses, rinde homenaje este mes de marzo al escritor chileno Luis Sepúlveda, fallecido por la COVID-19 en abril de 2020, y al periodista español Manuel Chaves Nogales, así como a la escritora norteamericana Lucia Berlin.



En el artículo dedicado a Luis Sepúlveda, el profesor Teodosio Fernández subraya que recordar su obra es "contribuir a que su presencia siga viva de algún modo", máxime ahora, cuando se cumple un año de la muerte por coronavirus de un escritor que siempre creyó que su papel era "contar bien una buena historia y no cambiar la realidad, porque los libros no cambian el mundo. Lo hacen los ciudadanos".



Sepúlveda alcanzó la celebridad por su novela 'Un viejo que leía novelas de amor', editada originalmente en 1988, traducida a numerosos idiomas, que obtuvo ventas millonarias y fue llevada al cine con guión del propio Sepúlveda.



Fue un escritor muy comprometido políticamente con las causas progresistas, autor de una amplia obra narrativa, así como de guiones, y ejerció como director en varias películas. Desde 1997 residió en Gijón, donde fundó y fue director de las catorce ediciones del Salón del Libro Iberoamericano de Gijón.



Según Teodosio Fernández, Sepúlveda borró "las fronteras entre lo escuchado y lo vivido, entre el recuerdo y la invención, entre el realismo mágico y la novela rosa, entre el testimonio sociopolítico y el relato policial, entre la selva amazónica y los paisajes remotos de la Patagonia y de los canales magallánicos".



CHAVES NOGALES



Manuel Chaves Nogales fue redescubierto en la década de los noventa del pasado siglo, su fama no ha dejado de crecer desde entonces y actualmente es considerado uno de los grandes periodistas y escritores españoles del siglo XX.



Exiliado en Francia e Inglaterra desde poco después del estallido de la Guerra Civil, allí escribiría textos tan fundamentales como 'A sangre y fuego' o 'La agonía de Francia', antes de su prematura muerte en 1944.



Sobre Chaves Nogales escribe Manuel Neila: "Supo afrontar la encrucijada de entreguerras con una actitud, una lucidez y una coherencia dignas del mayor elogio, que muy pocos de sus coetáneos, los escritores de la llamada Edad de Plata de la cultura española, consiguieron superar".



Ahora, con la reciente publicación de una extraordinaria edición de la obra completa de Manuel Chaves Nogales, y en opinión de Manuel Neila, "se culmina el proceso de recuperación de uno de los mejores reporteros españoles, cuya obra narrativa y periodística contribuyó a integrar el periodismo, el género documental y testimonial, en el canon literario".



LUCIA BERLIN



Lucia Berlin publicó siete libros en vida, en editoriales independientes y con tiradas pequeñas, y no fue hasta que en 2015 una de las editoriales norteamericanas más importantes, Farrar, Straus and Giroux, recopila una colección con 43 de sus relatos en Manual para mujeres de la limpieza cuando obtuvo el reconocimiento póstumo y se convirtió en un éxito de público y crítica.



Aunque en 1991 obtuviera el premio American Book, su biografía sentimental fue muy atormentada. Murió de cáncer a los 68 años y entre los datos singulares que aporta su vida destaca que en 1955 fue alumna de Ramón J. Sender en la Universidad de Nuevo México.



Esta nueva entrega de la revista publica un texto inédito de la norteamericana Carmen Maria Machado. Nacida en 1986 en una pequeña localidad al norte de Filadelfia, es una escritora de relatos, ensayista y crítica literaria cuya presencia es muy frecuente en revistas como The New Yorker, The Paris Review o Granta.



El texto que 'Turia' dará a conocer en rigurosa primicia en español se trata de un avance del nuevo libro de Carmen Maria Machado: 'In the Dream House --'En la casa de los sueños'--, que será publicado por la editorial Anagrama en los próximos meses.



En español se ha publicado 'Su cuerpo y otras fiestas', que reúne ocho cuentos perturbadores que giran alrededor de lo femenino, el cuerpo y la sexualidad y que ha sido considerado por la crítica como un debut arrollador. El libro fue finalista del Premio National Book y del Premio International Dylan Thomas.



PENSAMIENTO



La sección de Pensamiento la protagoniza el historiador, novelista y traductor alemán Philipp Blom. Nacido en Hamburgo en 1970 y formado en Viena y en Oxford, en cuya universidad se doctoró en Historia Moderna, ha vivido en Londres y en París hasta fijar su residencia en Viena.



Blom colabora regularmente en revistas especializadas y periódicos de Europa y Estados Unidos. En España, la editorial Anagrama ha publicado cinco obras espléndidas: 'El coleccionista apasionado. Una historia íntima', 'Encyclopédie. El triunfo de la razón en tiempos irracionales', 'Años de vértigo. Cultura y cambio en Occidente, 1900-1914', 'Gente peligrosa. El radicalismo olvidado de la Ilustración europea' y 'La fractura. Vida y cultura en Occidente 1918-1938'. Ahora la revista cultural turolense publica un avance de su nuevo libro inédito en español y que se titula 'Lo que está en juego'.