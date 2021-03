Chile detecta más de 4.000 nuevos contagios mientras inaugura el año escolar

Personas con tapabocas caminan por el centro de Santiago (Chile). EFE/Alberto Valdés/Archivo

Santiago de Chile, 1 mar (EFE).- Las autoridades sanitarias chilenas informaron este lunes la detección de 4.082 nuevos contagios por coronavirus mientras el país inició un nuevo año escolar, pese al temor de las comunidades por la aparición de rebrotes en medio de la segunda ola.

"No quiero que la población piense que hemos derrotado a la pandemia. No es el momento de relajarse ni por las vacunas ni por el regreso de las vacaciones", señaló el ministro de Salud, Enrique Paris.

Tras permanecer un año cerrados, más de 3.300 colegios a lo largo del país austral en ciudades sin cuarentena abrieron sus puertas para recibir a la comunidad escolar que regresa a las aulas, aunque la asistencia a clases no es obligatoria.

Desde el inicio de la pandemia hace exactamente un año, 829.770 personas se han infectado con la covid-19, de las cuales 24.466 presentan la enfermedad en etapa activa.

"Si queremos hacer un balance de este año, donde se ha cometido errores pero también hemos tenido grandes logros, creo que lo más importante es que tenemos que seguir con la comunicación de riesgo", aseguró el ministro Paris.

La curva de contagios de los últimos siete días, según explicaron las autoridades, ha aumentado a nivel nacional, acentuándose en la Región Metropolitana, del Biobío y Valparaíso.

"Tenemos que hacer muchos esfuerzos para bajar la diseminación del virus", señaló el subscretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, "necesitamos pedir que la población siga con todas las medidas de protección".

En las últimas 24 horas se registraron 88 personas fallecidas, alcanzando 20.660 decesos en total desde el inicio de la pandemia en marzo pasado, y superando los 27.000 considerando además los casos sospechosos.

A la fecha, 1.675 personas se encuentra hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, siendo 1.415 apoyadas con ventilación mecánica.

Con una tasa de positividad de 7,1 % a nivel nacional tras realizarse más de 56.000 test PCR en 24 horas , Chile vive desde mediados del pasado diciembre una segunda ola de la pandemia que coincide con la temporada estival.

Destacado a nivel internacional, Chile emprende un proceso de vacunación masiva que ya ha llegado a más de 3,3 millones de personas, liderando la campaña en Latinoamérica y ocupando uno de los primeros lugares en el mundo.

La habilidad en la negociación de las vacunas, que ha servido para garantizar 35 millones de dosis de diversos laboratorios y de la plataforma Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como la amplia red de atención primaria, son dos de los factores clave que han agilizado la inmunización.

El objetivo del Gobierno chileno apunta a inocular a toda la población de riesgo (cerca de 5 millons de personas) durante el primer trimestre de 2021 y al resto de la población objetivo (15 millones) en los primeros seis meses del años.