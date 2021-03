Bukele arrasa en comicios de El Salvador y gana mayoría en el Parlamento

Actualiza con conteo al 80%, detalles, comentario de analista y de funcionaria de gobierno ///San Salvador, 1 Mar 2021 (AFP) - Los partidos aliados del presidente Nayib Bukele se perfilaban como los amplios vencedores en las elecciones legislativas y municipales en El Salvador, según conteos preliminares el lunes, que anuncian un mayor poder para el gobernante.El partido Nuevas Ideas (NI), que Bukele ayudó a formar y que disputaba una elección por primera vez, junto a la Gran Alianza Nacional (Gana), que lo llevó al poder hace casi tres años, obtenían juntas mucho más de la mitad de las preferencias para el Parlamento, según un escrutinio preliminar de 80%, difundido en tiempo real por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).El conteo preliminar permite al TSE marcar la cantidad de votos que recibe cada organización política.El martes iniciará el conteo oficial, donde se determinará cuántos de los 84 escaños del Congreso Unicameral le corresponderá a cada partido, dijo a la AFP una fuente del TSE. Allí si definirá si Bukele tendrá mayoría simple o calificada (56 escaños) en el Congreso. - Al menos 60 de 84 escaños - Con control legislativo, Bukele podrá incidir en los nombramientos en la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría y la Fiscalía, con las cuales ha tenido disputas, así como promover reformas constitucionales.El gobernante, quien celebró su "victoria" en Twitter el domingo, compartió en esa red una encuesta a boca de urna de la firma costarricense Cid Gallup, que asegura que Nuevas Ideas obtuvo amplia mayoría en el Parlamento, con más del 67% de los votos. No se divulgaron detalles técnicos del sondeo."Nuevas Ideas + GANA tendrán más de 60 diputados (...) Gracias al pueblo salvadoreño. Gracias a Dios", escribió, en un hecho que ningún partido ha conseguido en tres décadas.La jefa de gabinete de gobierno, Carolina Recinos, estimó también que, con el 72% o 74% de los votos favorables a sus aliados, pueden superar los 60 legisladores. - Gran derrota a los tradicionales - De acuerdo con el conteo del TSE, la Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) y el exguerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda), que ya han sido gobierno y mandaban en el Congreso, podrían quedar como minoría.Al tener mayoría de votos, Bukele "dejará pocos espacios para el residuo", dijo el analista y director del Instituto de Ciencias de la Universidad Francisco Gavidia, Óscar Picardo.El gobernante también está venciendo en más de la mitad de los 262 municipios en disputa. En varias ciudades sus aliados fueron en coalición con otros partidos, dándoles impulso.Bukele "es una figura potente que transfiere mucho [apoyo]", agregó Picardo. Arena, que gobernó entre 1989 y 2009, sufrió el desgaste de ver encarcelado a dos de sus expresidentes: Francisco Flores (1999-2004, ya fallecido) y Elías Antonio Saca (2004-2009), por haber malversado entre ambos más de 315 millones de dólares.Tanto Arena como el FMLN, según Picardo, "no lograron resolver los problemas de corrupción graves" y cayeron en un "bache de liderazgo muy profundo".Para el politólogo Álvaro Artiga, sin un "relevo", los partidos tradicionales pueden ver su fin en los comicios generales de 2024. - El estilo Bukele - Con 39 años, el gobernante ha criticado duramente a los partidos tradicionales, a quienes acusa de desasistir a la población y a las víctimas de la guerra civil (1980-1992), al punto de cuestionar los acuerdos de paz.Tiene en su carta de presentación la lucha contra la inseguridad ciudadana y el accionar de las pandillas. "La pandemia le ayudó [a Bukele] a mantener el prestigio con el que entró" en 2019, aseguró el Director del Instituto de Derechos Humanos de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA), José María Tojeira.Para el analista, la entrega de un bono de 300 dólares a familias necesitadas, bolsas de alimentos y el envío a domicilio de insumos para enfrentar al covid-19 generaron empatía con una población que vio su situación económica agravada por la pandemia, en un país donde la deuda externa alcanza el 90% del PIB.Pero sus opositores lo consideran autoritario y poco respetuoso de las normas democráticas.El 9 de febrero de 2020 Bukele se hizo acompañar por militares y policías fuertemente armados para ingresar a la Asamblea Legislativa, en medio de la negativa de los congresistas para aprobar un préstamo para un plan de seguridad propuesto por su gobierno. "Nos espera un escenario muy complicado de crisis que no va a poderse abordar con eficacia si no hay acuerdos de nación", declaró a la AFP la investigadora independiente para organismos de la ONU, Jannet Aguilar.cmm/mav/rsr -------------------------------------------------------------