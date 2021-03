BPI: La sobrevaloración de algunas acciones recuerda a la burbuja puntocom

EFE/EPA/MAXIMILIAN VON LACHNER/Archivo

Fráncfort (Alemania) 1 mar (EFE).- El Banco de Pagos Internacionales (BPI) alerta de la actual sobrevaloración de algunas acciones, que recuerda a la burbuja bursátil de las tecnológicas puntocom a finales de la década de los años 90.

En su informe trimestral de marzo, publicado este lunes, el BPI dice que "los precios de las acciones continuaron su ascenso en muchas jurisdicciones, a menudo superando los niveles anteriores a la pandemia y, en algunos casos, llegando a máximos históricos".

BURBUJAS EN LOS MERCADOS DE VALORES

"Muchos índices bursátiles alcanzaron máximos históricos en febrero, un mes en el que la captación de capital despertó recuerdos de la burbuja tecnológica de finales de la década de 1990 y en el que los inversores minoristas hicieron gala de su creciente influencia sobre la dinámica del mercado", según el BPI.

También, como entonces, ha aumentado el número de salidas a bolsa y se mantiene el rápido crecimiento de los vehículos de inversión que se crean solo para sacar empresas a bolsa.

Se ha incrementado el número de compañías con propósito especial de adquisición, también conocidas como empresas "blank cheque", que no tienen una actividad operativa y se crean para emitir sus acciones en bolsa y adquirir una empresa que no cotizaba en bolsa para que comience a hacerlo.

Los precios de las acciones son elevados en relación con los beneficios, pese a que la rentabilidad de las empresas estadounidenses ha mejorado, y esto se debe a los bajos tipos de interés.

"En Europa, las valoraciones en los sectores más expuestos a la pandemia han perdido algo de terreno con los retrasos en las vacunaciones", según el informe, en el que el BPI analiza la situación económica y de los mercados financieros.

DEUDA CORPORATIVA

"El elevado apetito por el riesgo se tradujo en un nivel alto y sostenido de emisión de deuda corporativa, especialmente de empresas de menor calificación" y mayor rentabilidad, emisión que se duplicó en el primer trimestre de 2021 frente a la media de esos meses desde 2010 y hasta 2019, añade el BPI, cuya sede está en la ciudad suiza de Basilea.

"El reciente nerviosismo en los mercados confirma que el repunte de los rendimientos de los bonos y la apuesta por la reflación nos obligan a ver desde un punto de vista completamente distinto las perspectivas de los mercados financieros", advirtió el jefe del Departamento Monetario y Económico, Claudio Borio, al presentar el informe.

INVERSORES MINORISTAS

Además, inversores minoristas han tomado cantidades récord de endeudamiento para invertir, usaron opciones para especular en acciones concretas y se coordinaron en redes sociales para presionar a otros inversores especuladores, principalmente grandes fondos de alto riesgo.

Los inversores minoristas negocian las acciones en respuesta a algunas noticias de empresas y no en función de información fundamental sobre esa empresa, como ocurrió a finales de la década de los 90 con la burbuja de las tecnológicas.

A comienzos de 2021 el valor de una empresa se quintuplicó brevemente en bolsa cuando los inversores malinterpretaron un mensaje en una red social como respaldo a las acciones, comentan los economistas Sirio Aramonte y Fernando Avalos en un recuadro del informe del BPI, pero no citan nombres concretos.

Los minoristas coordinaron sus operaciones sobre acciones específicas a través de las redes sociales en enero y han forzado a grandes fondos de inversión, también especuladores, que apostaban a la baja, a cambiar sus posiciones y comprar acciones de empresas con problemas.

Los inversores minoristas, que utilizan la plataforma Robinhood porque no cobra comisiones, y se coordinan en foros de Reddit, consiguieron en enero que se dispararan las acciones de la cadena de tiendas de vídeo juegos GameStop y la cadena de cines AMC.

A finales de los años 90 los chats virtuales ya eran populares como forma de intercambio de información, pero ahora el número de usuarios de internet en EE. UU. y de corredores de bolsa que no cobran comisiones es mucho mayor, advierte el BPI.

Estos episodios han durado poco porque las cámaras de compensación les han exigido garantías y algunos corretajes han limitado a sus clientes la posibilidad de negociar.

"Aun así, ha quedado claro que la coordinación deliberada a gran escala entre pequeños operadores es posible y puede tener efectos sustanciales sobre los precios", según el BPI.

A todo esto hay que añadir el problema del endeudamiento porque en EE. UU. los inversores minoristas se endeudan para comprar acciones.

En diciembre de 2020 ese endeudamiento llegaba a 750.000 millones de dólares, el máximo desde 1997, tanto en términos ajustados a la inflación como en relación con el producto interior bruto (PIB).