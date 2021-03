Bangladesh.- La ONU pide a Bangladesh que revise su Ley de Seguridad Digital tras la muerte de un escritor detenido

MARID, 1 (EUROPA PRESS)



La muerte bajo custodia del escritor bangladeshí Mushtaq Ahmed, que pasó nueve meses en detención preventiva tras publicar un artículo crítico con el Gobierno, ha llevado a la oficina de Derechos Humanos de la ONU a paralizar la aplicación de la Ley de Seguridad Digital, por considerar que limita el ejercicio de derechos y libertades fundamentales.



Ahmed, crítico con la respuesta de las autoridades a la pandemia de COVID-19, murió el 25 de febrero tras ser trasladado al hospital de la prisión. El Gobierno ha anunciado que examinará lo ocurrido y Naciones Unidas quiere que sea una investigación "rápida, transparente e independiente".



La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha ido más allá y ha apuntado a la "necesidad de una revisión de la Ley de Seguridad Digital", al tiempo que ha reclamado la excarcelación de todas aquellas personas detenidas "por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y de opinión".



"Varios organismos de Derechos Humanos de la ONU han expresado sus preocupación por que las provisiones ambiguas y de amplio espectro de la Ley de Seguridad Digital hayan sido usadas para castigar las críticas al Gobierno", ha dicho Bachelet.



En este sentido, ha recordado que el caso de Ahmed no es único, ya que solo en mayo de 2011 fueron detenidas once personas supuestamente por difundir informaciones falsas o criticar la respuesta oficial a la pandemia. El 20 de enero, fueron imputados por difundir información que "podría destruir la armonía comunal y crear disturbios".



Dentro de este grupo figura el ilustrador Ahmed Kishore, que compareció ante el juez la semana pasada con heridas visibles y denunció haber sido objeto de torturas. Bachelet ha reclamado que se investiguen "inmediatamente" las denuncias de malos tratos, antes de recordar que no es la primera vez que hay dudas sobre los procedimientos del Batallón de Acción Rápida, al que culpa Kishore de los abusos.



Por otra parte, la expresidenta chilena ha criticado el aparente uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía para reprimir las protestas suscitadas por el fallecimiento de Mushtaq Ahmed, que se saldaron con siete detenidos y al menos 35 heridos.